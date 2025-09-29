Защо шофьори наливат ацетон в бензина

При общуване с други шофьори, както и в интернет-форуми често можете да получите съвет за добавяне на ацетон в резервоара. Някои хора правят това от години, убеждавайки останалите, че двигателят работи по-добре. Звучи екзотично, но сред поддръжниците на този метод има цели общности.

Защо хитрите домакини смесват кафе и ацетон?

Ацетонът е известен като разтворител, който се използва в строителството, боядисването или медицината. Лесно се смесва с бензин и бързо изгаря. Именно поради тези свойства той започва да се излива в гориво. Поддръжниците обясняват -ацетонът измива отлаганията от дюзите и повишава октановото число.

На хартия изглежда логично. Чистият ацетон има октаново число 108. Ако добавите един и половина литра на 60 литра бензин A-92, цифрата ще се увеличи с 0,3-0,5. Но повечето шофьори наливат не повече от 200 милилитра и тогава резултатът е почти незабележим.

Механици, който ремонтират инжекционни двигатели повече от 20 години, са категорични, че подобни експерименти не носят осезаеми ползи, но рисковете са реални. Ацетонът действа агресивно върху гумените уплътнения и пластмасовите части на горивната система.

Има и друга идея, която циркулира сред шофьорите - казват, ацетонът тегли водата от резервоара. Това е измислица. Влагата няма да се изпари или смеси, тя може да се отстрани само чрез източване или сушене. Понякога производителите на съвременни добавки понякога инжектират малки дози ацетон, но те се изчисляват и тестват.

Възможните последици са от изключване на двигателя поради скрап, повдигнат отдолу, до течащи маркучи. При старите автомобили от 80-те или 90-те години това вървеше почти безнаказано. В съвременните машини, особено тези със системи за високо налягане, последствията могат да струват подмяната на скъпи части.

Експертите съветват да не преследвате "вълшебни" рецепти. Най-добрият начин е висококачествено гориво, редовна смяна на филтъра и навременна поддръжка. Тогава двигателят ще продължи по-дълго, отколкото от всякакви съмнителни добавки.