Три навика, които могат да ви убият, докато шофирате – отървете се от тях незабавно

Много шофьори дори не подозират, че автомобилните им навици могат да им струват живота. Точно това напомни на последователите си в социалните мрежи от американската блогърка Шарън Ниш, която е преминала обучение за парамедик. И след него тя осъзнава, че някои от навиците й за шофиране могат да се окажат в моргата, а не в болницата.

Първият проблем Ниш нарече навика да оставя нещата на задната седалка. Чанта с лаптоп или дори бутилка вода се превръща в снаряд при рязко спиране. При скорост от 80 км/ч бутилка с тегло 1 кг удря със сила над 20 кг. "Видях как телефон е счупил черепа на човек. Никога преди това не съм си представяла, че това е възможно", обяснява блогърката.

Друга грешка, характерна за жените, са пластмасовите фиби в косата. Изглежда удобно. Но по време на инцидент главата се обляга рязко назад и щифтът може да се врязва във врата или задната част на главата. "Можете да бъдете ранени от собствените си аксесоари - обяснява инструкторът по безопасност на шофирането Марк Люис. - Острите или твърди елементи, които влизат в контакт с облегалката за глава, са особено опасни."

Третата точка са обувките. Боси крака или леки чехли могат да се изплъзнат от педала в критичен момент. В САЩ, както и в Украйна, има много такива случаи. Инструкторите съветват да държите резервни обувки с твърди подметки в колата.

"Когато педалът се плъзне, времето за реакция се губи, което е няколко метра преди сблъсъка", категорични са автомобилни експерти., който работят със системи за активна безопасност повече от 15 години.

Навиците се формират през годините, но се коригират за един ден - достатъчно е веднъж да осъзнаете какво е заложено на карта. Безопасността не започва със скоростта или пътя. Започва с малките неща, които правите още преди да се преместите.

