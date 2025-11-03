Любопитно:

Три навика, които могат да ви убият, докато шофирате – отървете се от тях незабавно

03 ноември 2025, 15:49 часа 247 прочитания 0 коментара
Три навика, които могат да ви убият, докато шофирате – отървете се от тях незабавно

Много шофьори дори не подозират, че автомобилните им навици могат да им струват живота. Точно това напомни на последователите си в социалните мрежи от американската блогърка Шарън Ниш, която е преминала обучение за парамедик. И след него тя осъзнава, че някои от навиците й за шофиране могат да се окажат в моргата, а не в болницата.

„Грешна страна“: Защо в някои страни се шофира от лявата страна на пътя?

Първият проблем Ниш нарече навика да оставя нещата на задната седалка. Чанта с лаптоп или дори бутилка вода се превръща в снаряд при рязко спиране. При скорост от 80 км/ч бутилка с тегло 1 кг удря със сила над 20 кг. "Видях как телефон е счупил черепа на човек. Никога преди това не съм си представяла, че това е възможно", обяснява блогърката.

Друга грешка, характерна за жените, са пластмасовите фиби в косата. Изглежда удобно. Но по време на инцидент главата се обляга рязко назад и щифтът може да се врязва във врата или задната част на главата. "Можете да бъдете ранени от собствените си аксесоари - обяснява инструкторът по безопасност на шофирането Марк Люис. - Острите или твърди елементи, които влизат в контакт с облегалката за глава, са особено опасни."

Още: Петте най-често срещани шофьорски грешки на пътя

Третата точка са обувките. Боси крака или леки чехли могат да се изплъзнат от педала в критичен момент. В САЩ, както и в Украйна, има много такива случаи. Инструкторите съветват да държите резервни обувки с твърди подметки в колата.

"Когато педалът се плъзне, времето за реакция се губи, което е няколко метра преди сблъсъка", категорични са автомобилни експерти., който работят със системи за активна безопасност повече от 15 години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Навиците се формират през годините, но се коригират за един ден - достатъчно е веднъж да осъзнаете какво е заложено на карта. Безопасността не започва със скоростта или пътя. Започва с малките неща, които правите още преди да се преместите.

Какво не трябва да правите, ако спирачките откажат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобил шофиране шофьорски навици шофьорски грешки
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес