Как лесно да загреете двигателя два пъти по-бързо

В студена сутрин просто искате да влезете в колата си и да загреете по-бързо. Много хора включват отоплението веднага щом двигателят запали. Други смятат, че това само вреди на двигателя. Всъщност всичко зависи не от навика, а от разбирането как работи отоплителната система.

Нагревателят няма собствен източник на топлина. Той използва енергията, отделена от двигателя през охладителната система. Докато двигателят не се загрее, антифризът остава студен, което означава, че въздухът от вентилационните отвори ще бъде също толкова леден. През първите няколко минути след стартиране отоплението просто не може да произведе топъл поток - течността все още не се е затоплила.

Някои автомобили компенсират този недостатък с електрическо отопление. Специални елементи затоплят въздуха веднага след стартиране, осигурявайки топлина почти мигновено. Тази система е особено полезна при дизеловите автомобили, тъй като им отнема много време, за да достигнат работна температура.

Ако колата ви няма такъв отоплител, трябва да процедирате съответно. Ако е необходимо бързо да загреете двигателя, оставете го да достигне работна температура, преди да го включите. Това ще позволи на двигателя да достигне работна температура два пъти по-бързо и интериорът ще се затопли по-бързо и по-равномерно. С включен нагревател, двигателят ще се нуждае от значително повече време за загряване.

Ако колата ви има дистанционно стартиране, не бива да изключвате отоплението преди паркиране. След това, когато отоплението се стартира автоматично, то ще се активира автоматично и интериорът вече ще е топъл, когато пристигнете. Най-добре е да настроите скоростта на вентилатора на ниска или висока - по този начин двигателят достига работна температура равномерно и въздухът вътре се затопля постепенно.

Ако отоплението не е оборудвано с дистанционно стартиране и не е необходимо бързо да загрявате двигателя, можете да го включите веднага след стартиране. През първите няколко минути е най-добре да изберете режим на рециркулация - това ще циркулира въздухът вътре, без да вкарва студен въздух отвън. Интериорът ще се затопли осезаемо по-бързо, но не поддържайте тази настройка твърде дълго: високата влажност води до замъгляване на прозорците и влошаване на видимостта.

В автомобили с климатик това се случва без намеса на водача. Системата автоматично регулира скоростта на вентилатора въз основа на температурата на охлаждащата течност. Докато охлаждащата течност е студена, потокът е нисък; след като двигателят се загрее, въздушният поток се увеличава.

Ако нямате климатик, първо оставете двигателя да се загрее малко, след което увеличете скоростта на вентилатора. Този метод предпазва предното стъкло от резки температурни промени и помага на отоплителната система да издържи по-дълго без неизправности.