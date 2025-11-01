Какъв пробег изяжда студеният старт на двигателя

Сред автомобилистите е разпространено погрешното схващане, че стартирането на студен двигател през зимата е почти същото като изминаването на сто километра. Смята се, че студеното стартиране ускорява износването и скъсява живота на двигателя. Но доколко е основателно това убеждение?

На практика не съществуват точни изчисления. Числото „100 километра“ се появи по-скоро като удобна илюстрация, отколкото като реален показател. Някои цитират по-ниска стойност, други – по-висока, но всичко това са само предположения. В крайна сметка сравнението се прави със ситуация, в която двигателят вече е топъл, маслото е напълно циркулирало през каналите и всички компоненти работят комфортно.

Основният враг на студеното стартиране е гъстото масло. При ниски температури то губи своята течливост и няма време да покрие веднага всички компоненти. В първите секунди след стартиране частите на двигателя се трият почти „на сухо“, което създава временно напрежение.

Съвременните технологии обаче отдавна са променили картината. Съвременните синтетични масла поддържат необходимия вискозитет дори при екстремни студове и образуват тънък защитен слой върху металната повърхност. Това гарантира, че двигателят остава защитен дори след съхранение през нощта, а рискът от повреда на компонентите по време на стартиране е сведен до минимум.

Нека поставим всичко в перспектива – числата често говорят по-силно от думите. В суровите северни райони шофьорите преживяват десетки такива стартирания на сезон – средно около 100 годишно. Това означава, че само „студеното износване“ може да достигне приблизително 15 000 километра годишно и цели 150 000 километра за десетилетие.

Ако към това добавим и действителния пробег от приблизително 15 000 километра годишно, тогава на хартия двигателят би трябвало да изглежда доста „уморен“ след десет години – сякаш е изминал 300 000 километра. Но практиката показва съвсем различна история. Дори при температури под -30 градуса по Целзий, съвременните двигатели остават здрави, а експлоатационният им живот е почти идентичен с този на автомобилите, които прекарват целия си живот в по-мек климат. Да, студът увеличава износването, но не до степен да е критично.

Само преди няколко десетилетия нещата изглеждаха различно. Минералните масла се сгъстяваха дори при лека слана и двигателите стартираха трудно, произвеждайки метално чукане и дим. Тогава всяко студено стартиране наистина отнемаше част от живота им. Сега ситуацията е коренно различна: съвременните синтетични масла остават течни дори при силен студ, образувайки тънък защитен слой върху частите, който издържа дори няколко дни. А нагревателите на блока на двигателя правят стартирането плавно и безопасно.

Живеещите в северни региони трябва да обърнат специално внимание на избора си на масло. Зимните условия изискват смазочни материали с клас на клас 0W, които не се сгъстяват дори при силен студ. За да определите безопасната температура на стартиране, можете да използвате просто правило: вземете точката на замръзване, посочена на опаковката, и извадете приблизително десет градуса. Например, ако маслото замръзне при -45 градуса по Целзий, тогава е безопасно да стартирате двигателя при -35 градуса по Целзий и повече. Този подход значително ще намали износването и ще избегне преждевременни ремонти.