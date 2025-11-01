Знаете ли какво означава бяла кърпа на огледалото на колата?

На пръв поглед изглежда като обикновено парче плат, случайно оставено върху огледалото. Всъщност бялото парче плат не е резултат от разсейване или декорация на колата. Това е прост, но изключително важен сигнал - начинът, по който водачът предава важно послание на другите участници в движението.

Произхожда от САЩ

Бяла кърпа, окачена на огледалото на автомобил, е обичай, произхождащ от САЩ, където бързо се превърна в разпознаваем, макар и неофициален светофар. Шофьорите го използват, за да маркират кола, която е обездвижена поради повреда, когато трябва да я оставят за момент, за да получат помощ. Тази сигнализация ясно показва, че никой в автомобила не се нуждае от поддръжка и колата не е изоставена - собственикът й скоро ще се върне за нея.

Белият знак действа като сигнал за пътни и сервизни служби, информирайки за обездвиженото превозно средство. Въпреки че предупредителният триъгълник изглежда като естествен избор, в някои щати законът не изисква използването му. Ето защо шофьорите често използват този прост и неформален начин за маркиране на автомобил.

Както посочва Стив Абът, заместник-директор по комуникациите в Министерството на транспорта на Северна Каролина, някога това е било сравнително популярен начин за сигнализиране на повреди. В днешно време повечето хора просто се обаждат за помощ и остават с превозното средство.

Цветът има значение

Белият цвят на елемента, окачен на огледалото, не е случаен - високата му видимост го кара ефективно да привлича вниманието както на другите шофьори, така и на пътните служби.

Интересното е, че значението на такъв сигнал варира в различните държави. В Северна Каролина белият материал показва неизправност на превозното средство, докато в Минесота може да означава внезапен здравословен проблем на водача или пътниците. Понякога се използва и в животозастрашаващи или застрашаващи здравето ситуации, когато водачът нарушава правилата, за да стигне до болницата възможно най-бързо.

Как правилно да маркирате повредено превозно средство на пътя?

За разлика от Съединените щати, в България обичаят за маркиране на обездвижено превозно средство с бяла кърпа или друг материал не е нито широко известен, нито използван. Нещо повече, такъв сигнал може да бъде погрешно изтълкуван от други участници в движението - като аларма или призив за помощ и да предизвика неволна реакция, например спиране на други шофьори или извикване на спешни служби.

Ето защо е толкова важно водачите да спазват действащите разпоредби, които ясно определят как правилно да маркират превозно средство след повреда, като поставят предупредителен триъгълник на правилното разстояние и включват аварийните светлини.