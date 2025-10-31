Картон пред радиатора на колата през зимата – помага, но и пречи

С настъпването на студеното време много шофьори по навик се опитват да „изолират“ колите си – някои покриват радиатора с картон, други монтират специални капаци. Някои смятат, че това помага на двигателя да се затопли по-бързо и да се охлади по-бавно, докато трети смятат, че ефектът е минимален и всъщност може да причини повече вреда, отколкото полза. Експерти посочиха какво се случва и как правилно да защитите колата си в студено време.

Как да загреем по-бързо колата през зимата?

Най-разпространеният метод е да поставите лист картон или пластмаса зад решетката на радиатора. Той частично блокира потока на студен въздух, помагайки на двигателя да задържи топлината. В днешно време вместо тези импровизирани средства често се използват патентовани капаци, специално изработени за различни модели автомобили. В студените региони подобни решения са особено популярни – когато температурата падне под -20 градуса по Целзий, двигателят се охлажда почти мигновено, а без защита е необходимо повече време, за да достигне работна температура.

В някои условия такава изолация действително помага. На магистралата, където настъпващият въздух е особено студен и плътен, допълнителната защита предотвратява твърде бързото охлаждане на радиатора. Това поддържа температурата на охлаждащата течност стабилна, двигателят работи по-плавно и кабината се усеща по-топла.

Не покривайте обаче напълно радиатора – по-добре е да оставите поне една трета от повърхността му отворена. Това ще помогне на двигателя да запази необходимата топлина, като същевременно позволява естествено охлаждане.

Трябва да се използват само материали, устойчиви на висока температура, и те трябва да се монтират с разстояние от около три сантиметра, не плътно. Това разстояние осигурява правилна циркулация на въздуха и предотвратява прегряване. Изолацията не ускорява загряването на двигателя, но значително намалява загубата на топлина по време на шофиране.

В мек климат подобни модификации рядко са полезни. Неправилното монтиране на картона в радиатора понякога може дори да доведе до прегряване и повреда на двигателя. Съвременните автомобили могат лесно да издържат на минусови температури без допълнителна изолация.