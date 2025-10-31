Какво не трябва да оставяте включено в 12-волтовия контакт в колата

Всяка кола има 12-волтов контакт. Преди той загряваше само намотката на запалката, но сега захранва джаджи. Това е удобно място, но не всичко е безопасно. Ако устройството черпи повече ток, отколкото е проектиран контактът, предпазителят се изключва и понякога пластмасата се топи.Затова е важно да знаете кои неща могат да причинят пожар, ако са свързани към запалка.

Самата запалка

Старият нагревател има голяма спирала. В съвременните контакти няма място за такова отопление. Натиснете го и ще получите разтопен конектор или изгорял предпазител.

Неподходящ инвертор

Инверторът преобразува 12 V в 220 V. Евтините или тежки модели изтеглят много ток. Това е не само риск за контакта - окабеляването или батерията могат да бъдат засегнати.

Устройства, оставени за една нощ

Някои контакти се захранват дори при изключен двигател. Оставянето на видеорекордера или зареждането ще повреди батерията до сутринта. Проверете ръководството или извадете щепсела.

Лоши зарядни устройства и адаптери

Неизвестни марки се нагряват и дават пренапрежения на тока. Това ускорява износването на батерията на телефона и може да деактивира електрониката на автомобила.

Чужди предмети

Монети, малки петънца или мокър прах в гнездото са рецепта за късо съединение. Ако нещо попадне вътре, използвайте пластмасови инструменти или прахосмукачка, а не метал.

