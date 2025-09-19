Три устройства в колата ви, на които не трябва да се доверявате сто процента

Много шофьори са убедени, че показанията на таблото винаги са точни. Но опитът показва друго - няколко сензора често подвеждат дори внимателните собственици на автомобили.

На първа място в списъка е индикаторът за разход на гориво. Системата изчислява средни данни, но те не отразяват реалните условия - стил на шофиране, пътно състояние или натоварване на автомобила. Следователно числата в бордовия компютър често се различават от тези, които виждате на бензиностанцията, предупреждават експерти.

Вторият пример е скоростомерът. Работата му е специално настроена за надценяване на показателите. В града можете да шофирате със 100 км/ч, а устройството ще покаже 105. На магистралата, където скоростта се увеличава до 130 км/ч, грешката достига 7-8%.

Това се прави, така че водачът да остане под реалната граница и да е по-малко вероятно да надхвърли лимита. Но за тези, които се фокусират единствено върху устройството, подобна грешка може да създаде проблеми с полицията.

Третото устройство е сензор за нивото на горивото. Често подвежда собствениците на по-стари автомобили. Производителността може да остане стабилна дори когато почти няма бензин. Някои хора са изправени пред ситуация, когато бордовият компютър обещава резерв от 80 км, а двигателят спира след 20 км.

В резултат на това дори съвременните автомобили не могат да дадат идеално точни данни. Ето защо си струва да се има предвид, че устройствата са само ориентир, а не абсолютна истина.