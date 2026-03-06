Една пропусната процедура и скоростната кутия вече е в беда

Автоматичната скоростна кутия е един от най-сложните компоненти на автомобила. Вътре има фрикционни пакети, планетарни зъбни колела, преобразувател на въртящ момент и много канали, през които циркулира маслото за трансмисия.

Маслото осигурява смазване, охлаждане и правилната работа на хидравликата. С течение на времето губи вискозитета и защитните си свойства, прегрява се и се замърсява с продукти за износване.

Още: Защо автоматикът става по-изгоден от механичната скоростна кутия

"Ако автоматичната започне да сменя предавките с тласък, забавяния или "мисли" по време на ускорение, това често е първият сигнал за проблем с течностите", обясняват механици.

Основните признаци на износено масло:

• подскачане при смяна на предавки;

• забавяне при превключване;

• груба работа на скоростната кутия;

• усещане за приплъзване.

Игнорирането на тези признаци може да доведе до сериозни повреди – износване на съединителите и повреда на корпуса на клапана.

Кога да се смени маслото в автоматичната скоростна кутия

Въпреки твърденията на някои производители за "безподдръжка" скоростни кутии, специалистът препоръчва смяна на трансмисионната течност на всеки 60 000-120 000 км.

Още: Как сами да проверите скоростната кутия на употребяван автомобил

В градска експлоатация с често ускорявания и спирания е по-добре да се намали интервалът. Високите температури и постоянните превключвания ускоряват деградацията на маслото.

Колко струва смяната

Има два метода:

Статичната смяна е по-достъпна, но не позволява напълно да подновите течността. Обикновено остава част от старото масло.

Динамичната смяна е по-ефективна, тъй като обновява по-голямата част от обема, но изисква специално оборудване и е по-скъпа.

Още: Може ли да се теглят автомобили с автоматична скоростна кутия?

Цената на самата течност се добавя към разходите за работа, която зависи от типа кутия и обема на системата.

Редовната поддръжка е по-евтина от ремонта

Ако автоматичната скоростна кутия започне да работи неравномерно, не трябва веднага да се подготвяте за скъпи ремонти.

Често проблемът се решава чрез навременна смяна на трансмисионното масло. Редовната поддръжка е много по-евтина от ремонта на автоматична скоростна кутия.