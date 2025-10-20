WD-40 не помага за размразяване на предното стъкло

Когато температурата падне под нулата, предното стъкло се превръща в леден капан. Някои шофьори наливат топла вода, други втриват алкохол, а трети хващат WD-40 с надеждата, че ще помогне да се отървете от леда. Изглежда логично: продуктът отблъсква влагата, така че трябва да работи. Но в действителност това вреди, предупреждават експерти.

Как най-бързо да размразим автомобила през зимата

Те са категорични, че WD-40 не е предназначен за стъкло. Химическата му формула е агресивна към гумените части и полимерите. И ако попадне върху уплътненията, те изсъхват и се напукват. През зимата това ще доведе до изтичане и замъгляване в интериора.

Освен това след такъв „експеримент’’ стъклото може да остави мазни петна, които трудно се отмиват дори със специални почистващи препарати. Това влошава видимостта и увеличава риска от злополука. И при рязък спад на температурата повърхността може да бъде деформирана или микронапукана.

Още: Махнете тези седем неща от колата преди да дойде зимата

Вместо WD-40 експертите съветват да се използват продукти, създадени специално за борба с леда. Най-лесният вариант е против дъжд или специална течност против размразяване. Те не вредят на гумата и ефективно унищожават ледената кора. Някои дори използват пяна за бръснене: тя образува тънък слой, който предотвратява утаяването на влагата.

Друг съвет е да защитите предното стъкло вечер. Специалните платнени или магнитни калъфи са евтини, но не е нужно да стържете лед сутрин. Основното нещо е да не търсите лесни начини, какъвто изглежда е WD-40. Той обаче е полезен в гаража, но не и на стъкло. Едно небрежно движение и ремонтът ще струва доста пари.

Тези три навика унищожават двигателя при загряване на колата