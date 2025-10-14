Махнете тези седем неща от колата преди да дойде зимата

С настъпването на слана шофьорите мислят повече за зимните гуми, отколкото за съдържанието на купето. Но няколко познати малки неща, останали в колата, могат да се превърнат в неприятности. Някои неща експлодират, други се влошават или дори повреждат електрониката.

Всяка година шофьорите правят едни и същи грешки – оставят лаптопи, телефони, таблети, навигатори в купето за една нощ на студа. Кондензът и студът си вършат работата, превръщайки скъпото оборудване в скрап много бързо.

Друга често срещана грешка е оставянето на бутилка вода или сок. Когато течността замръзне, тя се разширява и притиска стените. В резултат на това контейнерът се напуква или дори експлодира. Тогава собствениците са изненадани от лепкави петна и миризма в кабината.

Козметиката, боите, почистващите препарати също не обичат минусови температури. В запечатани опаковки такива неща могат просто да гръмнат заради повишено налягане. А консервите стават опасни след замразяване - металът набъбва, капаците се взривяват.

Не трябва да оставяте лекарства в колата. Повечето лекарства се съхраняват при температура не по-ниска от +5 ° C. Ако замръзнат, те ще загубят ефекта си или ще станат токсични. След замразяване таблетките могат да се ексфолират, а течните продукти могат да променят структурата си.

Експертите също съветват да не оставяте зарядни устройства, батерии и захранващи устройства – т.н. Power Bank, в кабината. В студено време те не само се изхабяват, но и могат да протекат.

За да избегнете проблеми, достатъчно е да инспектирате интериора вечер. Отстранете всичко, което не може да издържи на минусите. Това е дреболия, но ще спести нерви и пари.