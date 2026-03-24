Благовещение: Какво не бива да се прави на този ден

Благовещение на Пресвета Богородица е един от дванадесетте големи празника – тоест един от дванадесетте най-важни в християнството. Той е свързан с евангелското събитие, когато архангел Гавраил е обявил на Дева Мария раждането на Спасителя. Празникът се свързва с редица църковни и народни обичаи и забрани.

Историята на празника води началото си от събития, описани в Евангелието. Според Евангелието, архангел Гавраил се явил на Дева Мария и ѝ съобщил, че е благословена и че ще роди Спасителя на света. Въпреки че точната дата на това събитие е неизвестна, Църквата е установила празника Благовещение в чест на това събитие още през четвърти век.

Какво не трябва да се прави на Благовещение?

Преди всичко, на този ден, както и на всеки друг, човек не трябва да греши, да се кара, да обижда. Съществува народна поговорка, че на Благовещение „дори птица не свива гнездо“. Това символизира, че хората трябва да оставят настрана ежедневните грижи и да се съсредоточат върху духовния си живот.

Според народните обичаи, тежък труд, който може да бъде отложен за друг път, също не се препоръчва на този ден. Това включва строителство, градинарство и ръкоделие като шиене или плетене.

В този контекст можем да си припомним пасажа от Лука 10:38-42, когато Исус посещава сестрите си Марта и Мария. Докато Марта е заета да се подготвя за госта им, Мария просто седи до Христос и слуша думите му. Точно така трябва да постъпват християните, особено по празници: първо да обръщат внимание на Бога и едва след това да се обръщат към ежедневните дела.

Какво може да се прави на Благовещение

На този празник е добре човек да се посвети на духовния живот - молитвата и четенето на Библията. Ако е възможно, може да посетите църковна служба. На този ден се отслужва Утреня, а Вечерта - отдание на празника.

Защо Благовещение е християнският празник на майката?

Вярващите могат да пристъпят и към изповед и причастие.

В някои региони е обичайно да се благославят семена за сеитба на Благовещение. Мнозина вярват, че на този ден Бог дарява Своята благословия на земята и всичко, което расте на нея.

Като цяло, има много различни поличби, свързани с времето, за Благовещение. На този ден хората следят внимателно небето: ако вали, ръжта ще даде добра реколта; ако започне гръмотевична буря - ще има много ядки; слънчев ден – реколтата ще бъде добра; малко звезди - кокошките няма да снасят много яйца;.

Вярва се също, че ако лястовиците все още не са долетели до този ден, тогава се очаква студена пролет.

Основният обичай на Благовещение е свързан с пробиването на ушите на момиченцата - вярва се, че на този ден всяка рана зараства по-бързо.

