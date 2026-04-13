Църковен празник на 14 април: Какво трябва и не трябва да се прави?

На 14 април, вярващите честват празника на Свети Мартин Изповедник, папа Римски. Това е третият ден на Великден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 14 април

Св. Мартин е роден в град Тена (Италия) в края на VI век. Преди избирането си за папа е извършвал дипломатически мисии във византийския двор. През 649 г. е избран за член на Апостолическия престол. По време на неговия понтификат, ереста на монотелитството, която твърди наличието само на една – божествена – воля в Исус Христос, се разпространява в цялата империя. Това противоречи на постановленията на Халкидонския събор през 451 г. Папа Мартин открито се противопоставя на тази ерес и на императорския декрет „Типос“, който забранява обсъждането на въпроси за волята в Христос.

През октомври 649 г. Мартин свиква Латеранския събор, който официално осъжда монотелитството. Това разгневява византийския владетел Констанс II. През 653 г. Мартин е арестуван и отведен в Константинопол. Там е унижен, държан в тежки условия и впоследствие заточен в Херсонес (днешен Севастопол, Крим), където умира на 16 септември 655 г. в бедност и болест, без да се отказва от православната си вяра.

Традиции, обичаи и забрани на 14 април

Какво не бива да правите на 14 април? Тежкият ръчен труд на полето трябва да се избягва, защото „земята не бива да се безпокои“ на този ден. Забранено е да се прави предложение за брак или да се говори за брак. Забранено е да се карате, защото „цялата година ще премине в изкушения и раздори“.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден - ако на 14 април е топло и слънчево, ще има добро и плодородно лято. Ако има дъжд на този ден, лятото ще бъде дъждовно. Ако е студено и ветровито, лятото ще бъде сухо. Ако слънцето е червено сутрин - очаквайте силен вятър. Ако по дърветата все още няма нито едно зелено листо, пролетта ще се забави.

14 април е бил известен в народния живот като Мартин Лисогин. В народните вярвания Свети Мартин се е свързвал с нещастието на лисиците, т.е. с вредата, която тези хитри животни са причинявали на селяните. Оттук и поверието, че на този ден Свети Мартин „прогонва“ лисиците от селата в горите, за да ловуват, далеч от човешката дейност.

На 14 април продължава празнуването на Великден.

