Църковен празник на 20 април: Какво се прави на този ден, за да се премахне негативната енергия

20 април в православния календар е денят, в който се почита паметта на Свети Теодор Трихина, извършител на много чудеса и изцеления. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празик.

Църковен празник на 20 април

Теодор Трихина живял през четвърти век. Роден е в Константинопол в богато семейство. В ранна възраст отива в манастир в Тракия, където става монах. Известен е със строгия си пост и груба шапка от коса, която носи. Затова е наречен Трихина, което означава „покрит с коса“.

През живота си той е извършил много чудеса и е извършил много изцеления. След смъртта му от мощите му е било отделено миро, притежаващо чудодейни свойства – то имало способността да прогонва зли духове и да лекува болести. Манастирът, в който е живял, е кръстен на негово име.

Свети Анастасий I Синайски, патриарх Антиохийски, започва монашеския си живот на планината Синай, откъдето идва и името му „Синаит“. Той се възкачва на патриаршеския престол през 562 г., по време на управлението на император Юстиниан (527–565). Свети Анастасий се обявявал против ереста. Той изпращал писма до всички църкви и ежедневно излагал православното учение за двете природи на Господ Иисус Христос в своята църква.

Като научил за това, Юстиниан, разярен, поискал да свали свети Анастасий от антиохийския престол, но внезапно се разболял тежко. Преди смъртта си той се покаял на Църквата и съставил красива молитва „Единороден Сине и Слово Божие“, която станала част от Божествената литургия. В нея той изразил православното учение за двете природи на Господ Иисус Христос.

Традиции, поличби, обичаи и забрани за празника

На този ден се ходи на църква - вярващите се молят за душите на починали роднини, вярвайки, че по този начин те ще влязат в Рая. На този ден се перат кърпи и спално бельо. Вярвало се е, че това ще помогне за пречистване на човек от негативизъм. Популярни суеверия на този ден включват следните знаци: ако през нощта има малко звезди, очаква се топла есен, ако вали дъжд - очаквайте богата реколта, ако падне внезапна слана, през юни ще има много превалявания с градушка.

Какво е забранено на 20 април? На този ден, според народното поверие, е забранено да се вземат пари назаем или да се дават пари назаем, тъй като това ще доведе до бедност. Денят е неблагоприятен за сватби и сватосване. Вярва се, че бракът скоро ще се разпадне и младата двойка ще бъде нещастна.

