Коледа 2025: Традициите и обичаите, които всеки трябва да знае

Коледа - Рождество Христово е най-светлият християнски празник. Целият християнски свят празнува раждането на Божия син. На този ден приключва и най-дългият пост в годината. Ето какви са традииците и обичаите, свързани с Рождество Христово, които всеки трябва да знае.

Традиции и обичаи на Коледа

Сутринта на 25 декември се ходи на църква като всеки на този ден задължително трябва да се облече в официални дрехи. В празнична Рождественска литургия всеки вярващ се моли за здраве и благополучие на себе си и на семейството си. Посещението на коледари в домовете е стара българска традиция. Те започват да обикалят от полунощ на Бъдни вечер като според народните вярвания трябва да обиколят всички домове до изгрев слънце. Поверието гласи, че силата им се губи на светло. Въпреки че този ритуал с езически корени, в някои части на страната, той не губи своята актуалност и днес.

Вярва се, че коледарите притежават силата да гонят злите духове, за които се вярва, че излизат на 25 декември и витаят 12 дни след това. Вярва се още, че песните на коледарите, които те изпълняват с цяло гърло, потропването с гегите и цървулите им прогонва нечистите сили. За водач на коледарите се избира мъдър и женен мъж, който е по-възрастен от останалите коледари. Домакините даряват коледарите с колачета, сладки и монети. Също така е прието да им се дава месо, сланина, боб, ядки, хляб.

Коледа бележи край на Коледните пости и затова трапезата е изключително обилна. Задължително се прави коледна погача с мляко и яйца, която е с кръгла форма - може да се декорира с кръст от тесто. Според народната традиция е най-добре коледната погача да се пече на тих огън в нощта срещу 25 декември, за да поеме от светлината и топлината на Бъдника.

На коледната трапеза присъстват още блажни сарми, кисело зеле, свинско с кисело зеле, капама. Сервира се още варено жито, боб, различни туршии, сезонни и сушени плодове и зеленчуци, различни сладкиши, тиквеник, баклава.

Подаряването на подаръци на Коледа е обичай, свързан с християнските традиции - трите влъхви носят ценни дарове на Младенеца като злато, тамян и смирна. Обичаят в църквите да се оставя храна, която на 26 декември се раздава на бедните, тръгва именно от тази традиция.

Клането на угоено прасе за Коледа е стар български ритуал, символизиращ жертвоприношението към Бог. Според езическите вярвания пролятата животинска кръв омилостивява не само боговете, но и злите сили.

Вечерта на Коледа преди лягане всеки трябва да си намисли желание - вярва се, че през нощта Господ ще го чуе и ще го сбъдне.

