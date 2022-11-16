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Св. апостол Матей

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Св. апостол Матей
Снимка: БГНЕС

Св. апостол и евангелист Матей бил родом от Капернаум, наричали го още Левий. Той бил митар - събирач на данъци. На брега на Тивериадското езеро край Капернаум, дето се събирали данъците, Христос се спрял, призовал го да върви след Него и той Го последвал (Мат. 9:9).

След Възкресението осем-девет години той написал пръв Евангелие. Проповядвал в Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата в огън бил изгорен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Като издъхвал, мъчителите изповядвали силата Божия и станали християни.

Църквата знае ап. Матей като брат на св. апостол Яков - един от Дванадесетте апостоли, защото и двамата са назовани с фамилното име Алфеев: ап.ев. Матей като Левий Алфеев в Ев. Марк 2:14, а ап. Яков Младши като Левий Алфеев в Ев. Марк 2:14. Оттук допущението, че двамата апостоли са братя, но според съвременната библеистика то не е основателно.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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