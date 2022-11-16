Св. апостол Матей
След Възкресението осем-девет години той написал пръв Евангелие. Проповядвал в Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата в огън бил изгорен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Като издъхвал, мъчителите изповядвали силата Божия и станали християни.
Църквата знае ап. Матей като брат на св. апостол Яков - един от Дванадесетте апостоли, защото и двамата са назовани с фамилното име Алфеев: ап.ев. Матей като Левий Алфеев в Ев. Марк 2:14, а ап. Яков Младши като Левий Алфеев в Ев. Марк 2:14. Оттук допущението, че двамата апостоли са братя, но според съвременната библеистика то не е основателно.
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПРАЗНИЦИ:
Св. мъченици Гурий, Самон и Авив
Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций
Св. мъченици Онисифор и Порфирий
Св. мъченик Иерон и дружината му
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: апостол Матей празници