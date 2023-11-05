Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог
Св. апостол Патров
Св. апостол Патров е бил епископ на Неапол и Путеол (приморски град в средна Италия). Там той кръстил и довел до Христа мнозина.
Още: Св. Пимен Зографски
Св. апостол Ерм
Св. апостол Ерм бил епископ на Филипопол (древен укрепен град в Тракия, днес в Източна Румелия, на река Марица).
Св. апостол Лин
Св. апостол Лин, за когото споменава апостол Павел във Второто послание към Тимотей (2Тим. 4:21), бил епископ в Рим след св.ап. Петър.
Още: Св. Мъченици Акиндин, Пигасий и Анемподист
Св. апостол Гаий
Св. апостол Гаий, за когото споменава апостол Павел в Посланието към Римляните (Рим. 16:23), казвайки: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”, бил епископ на Ефесслед св. Тимотей.
Св. апостол Филолог
Св. апостол Филолог, за когото споменава апостол Павел в същото послание (Рим. 16:15), казвайки: “Поздравете Филолога”, бил поставен от светия апостол Андрей Първозвани за епископ на Синона (град на южниото крайбрежие на Черно море).
Светите апостоли, които прекарали екископското си служение в посочените градове, претърпели много премеждия и скърби заради благовестието, и след като научили и довели мнозина до Христа, отишли с мир при Господа.
© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.
Още: Св. Козма и Дамян
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПРАЗНИЦИ:
Св. преподобни Йоаникий Велики
Св. Мъченици Акиндин, Пигасий и Анемподист
Св. апостол Епафрас от Седемдесетте апостоли
Св. преподобномъченица Анастасия Римлянка
Почитаме Света великомъченица Параскева от Икония
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: празници Свети апостоли Патров Ерм Лина Гаий и Филолог