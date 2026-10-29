Археолози откриха в Сахара гробница с две „антени“, построена преди повече от 4000 години

В Западна Сахара, където беше открит необичаен метеорит от древна протопланета, археолози откриха мистериозни каменни структури, които показват присъствието на древни хора там, според Science & Vie.

Откритието на археолозите в Сахара

Особен интерес за археолозите представлява така наречената „антенна гробница“, която е дълга близо 55 метра. Разкопките там разкриха скелет, както и мъниста, направени от черупки от щраусови яйца.

В проучване, публикувано в списанието African Archaeological Review, археолози от Университета в Жирона определиха възрастта на един от тези обширни каменни паметници в Западна Сахара. Установено е, че е построен преди повече от 4000 години и е предназначен за погребение на един човек.

Отбелязва се, че дълго време изучаването на археологически обекти в тези пустинни райони е било изключително трудно: възрастта на камъните не е можела да бъде определена поради липсата на запазени органични останки. „Гробницата с антени“ в Слугила Лаваш е била изключение: тя е позволявала точно датиране и е съдържала скелета на починалия.

Структурата се простира на 54,5 метра по коритото на пресъхнала река, в непосредствена близост до скалния рисуван обект Слугила-Лаваш в северната част на Западна Сахара. Овална могила с диаметър приблизително дванадесет метра се издига над гробното място в единия край.

Интересното е, че от него се простират два дълги реда каменни плочи – гореспоменатите „антени“, които се простират на изток, без да се свързват помежду си. За строителството са използвани местни варовикови плочи; те са полагани без хоросан, а теглото на блоковете е било толкова леко, че малка група хора е била достатъчна за работата.

Подобни структури, които експертите наричат ​​„антенни могили“, се срещат в цяла Сахара, често разположени в близост до места със скални рисунки.

Доскоро тяхното предназначение и възраст оставаха загадка поради липсата на пълномащабни разкопки и надеждни методи за датиране. Обектът в Лаваш ел-Тели беше първият, който беше обстойно проучен: под камъните беше открито ясно идентифицирано погребение.

Важно е да се отбележи, че датирането на тези каменни структури е трудна задача, тъй като колагенът в костите е бил толкова силно разрушен, че първоначалните опити през 2018 г. са били неуспешни.

След това изследователите се обърнали към биоапатит, минерална фракция от костна тъкан, която се запазва много по-добре във времето от органичната материя. Радиовъглеродното датиране (метод C14), извършено върху две проби, даде последователни резултати: между 4100 и 4417 години, което съответства на третото хилядолетие пр.н.е.

Според авторите на изследването, това е първото директно датиране на погребение в целия регион на Атлантическата Сахара, което го прави ценна хронологична справка за района.

Под гробната могила е погребан един индивид – възрастен между 25 и 35 години (възрастта му е определена от степента на износване на зъбите му). Той е лежал по гръб, с глава, обърната на юг, а краката му са свити и сочели на запад. Скелетът е бил толкова зле запазен, че е било невъзможно да се определи полът на починалия. От погребалните предмети археолозите открили само четири пръстеновидни мъниста, издълбани от черупки на щраусови яйца; това вероятно са били лични бижута. В статията се казва още:

„Тези погребения са част от дълга неолитна традиция за изграждане на големи каменни структури. Те датират от епохата, когато Сахара е била все още зелена, осигурявайки храна за стада животни и ловци. Защо тези общности са създавали толкова мащабни гробници и предназначението на техните обърнати на изток „антени“ остава загадка. По-нататъшни разкопки на това място, където досега е проучена само една могила, би трябвало да дадат отговори на тези въпроси.“

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