Св. Козма и Дамян
Търпели мъчения в тъмница и на съд, но като невинни, били освободени.
Един лекар, някогашен техен учител, от завист измамнически ги завел на една планина, за да търсят билки и там с камъни ги убил в 284 година.
(Tези свети безсребърници са различни от ония, чествани на 1 ноември).
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
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