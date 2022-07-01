Св. Козма и Дамян

Св.св. безсребърници Козма и Дамян - от Рим, имали благодат да лекуват по чудесен начин. Даром лекували, като искали от излекуваните да повярват в Христа.

Търпели мъчения в тъмница и на съд, но като невинни, били освободени. Един лекар, някогашен техен учител, от завист измамнически ги завел на една планина, за да търсят билки и там с камъни ги убил в 284 година. (Tези свети безсребърници са различни от ония, чествани на 1 ноември). † Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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