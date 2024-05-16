Webground
Днес 24 Вчера 200

Св. преподобни Теодор Освещени

43
Св. преподобни Теодор Освещени
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com

На 16 май църквата почита Св. преподобни Теодор Освещени.

Ученик на Пахомий Велики

Теодор, наричан още Освещен, защото единствен в целия манастир имал свещенически сан, бил един от любимите ученици на Пахомий Велики. От ранни години той горял от любов към Бога и четиринадесетгодишен дошъл в Тавена при преподобни Пахомий, желаейки да служи на Господа. Великият подвижник го приел, като видял в него истински призвание към монашески живот. И момъкът, укрепен от Божията благодат, с радост понасял всякакви трудове и всякакви лишения и от ден на ден преуспявал по пътя на светостта. По-късно – след смъртта на свети Пахомий – Теодор станал игумен на Тавена и другите му обители. Той умрял около 360 година.

Още: Св. Пахомий Велики

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Св. мъченик Исидор Хиоски

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПРАЗНИЦИ:

Св. Пахомий Велики

Св. мъченик Исидор Хиоски

Св. мъченица Гликерия

Томина неделя е

Почитаме светите равноапостоли Кирил и Методий

На Светли петък благославяме Св. Петър

Светли четвъртък

На Светла сряда се играят обичаи за плодородие

На Светли Вторник почитаме Света Богородица

Гергьовден е!

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
България срещу Гърция в битка за туристи: Говори бившият министър Зарица Динкова (ВИДЕО)

Какъв летен туристически сезон ни очаква и можем ли да прена...

Студио Actualno
Виж още
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Отиде си знаково лице на БНТ
Отиде си знаково лице на БНТ

След дълго боледуване на 71-годишна възраст почина Невяна Ушева, съобщиха от БНТ. Снимка: БНТ Тя отдава над 40 години от живота си на телевизията....

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Зодиите, които винаги имат благословията на Бог
Зодиите, които винаги имат благословията на Бог

Любопитни ли сте за мистериозните начини, по които Вселената влияе върху живота ни? Астрологията предлага завладяващи прозрения за космическите...