718,6 млн. гледания за ден: ТРЕЙЛЪРЪТ на новия "Спайдърмен" с разбиващ рекорд

Новият филм за Спайдърмен вече пише история. Трейлърът към "Спайдърмен: Нов ден" (Spider-Man: Brand New Day) на на Sony Pictures, пуснат в сряда сутринта, се превърна в най-големия трейлър за всички времена с 718,6 милиона гледания за 24 часа. Видеото счупи предишния рекорд, държан от "Deadpool и Wolverine", който имаше 365 милиона гледания. Само за осем часа трейлърът на "Спайдърмен: Нов ден" достигна 373 милиона гледания — надминавайки рекорда на "Deadpool 3", излязъл по време на Супербоул 2024. Интересно е, че "Deadpool 3" бе надминал трейлъра на "Spider-Man: No Way Home" от 2021 г., който имаше 355,5 милиона гледания за 24 часа, за да влезе в книгата с рекорди.

Не само че "Spider-Man: Brand New Day" има най-големия филмов трейлър в историята за героя, но той е и най-големият трейлър изобщо. Той надмина миналогодишния трейлър на дългоочакваната видео игра "Grand Theft Auto VI", която събра 475 милиона гледания за 24 часа и стана най-големият видео трейлър досега. За да предизвика още повече вълнение около трейлъра на "Brand New Day", Sony пусна малки откъси ден по-рано, показващи моменти от пълното видео.

Още: "Игра на тронове" тръгва към киното: Холивуд подготвя пълнометражен филм

За новия филм

"Brand New Day" е първият път, в който Том Холанд облича костюма на Спайдърмен след "No Way Home", който събра миналите актьорите от предишните версии на Спайдърмен - Тоби Магуайър и Андрю Гарфилд за блокбъстър, обхващащ цялата вселена. "No Way Home" спечели 1,9 милиарда долара от глобалните кина.

"Четири години са изминали от събитията в "No Way Home", а Питър вече е възрастен, живее напълно сам и доброволно се е изтрил от живота и спомените на тези, които обича", загатва логлайна за "Brand New Day". "Борейки се с престъпността в Ню Йорк, която вече не знае неговото име, той е изцяло отдаден на защитата на своя град — пълен работен ден като Спайдърмен — но докато натоварването върху него се увеличава, напрежението предизвиква изненадваща физическа еволюция, която заплашва съществуването му, дори когато странна нова вълна от престъпления поражда една от най-мощните заплахи, с които някога се е сблъсквал."

Обявиха режисьора, който ще превърне Лабубу във филм (СНИМКИ)

В актьорския състав са Том Холанд, Зендая, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо и Марк Ръфало. Режисьор е Дестин Даниъл Кретън, а сценарият е на Крис Маккена и Ерик Сомърс. Продуценти са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър, а изпълнителни продуценти — Луис Д’Еспозито и Дейвид Кейн, припомня "Variety".

"Спайдърмен: Нов ден" ще излезе по кината на 31 юли.

Още: Леонардо ди Каприо запазва мустака си. Първа СНИМКА от новия филм с Дженифър Лорънс