Коварна болест ни отне обичан актьор от "Новите съседи"

Световната актьорска гилдия претърпя тежка загуба: известният американски актьор Джими Шоу почина на 59-годишна възраст. Артистът, обичан от зрителите заради неповторимата си роля в култовата испанска поредица "Новите съседи" ("La que se avecina") и много проекти на Netflix, почина след продължителна борба с тежко онкологично заболяване. Тъжната новина е потвърдена от мениджърите на Шоу.
Descansa en paz Jimmy Shaw.— KevinGF 🥵 (@Keeviing04) October 12, 2025
Nadie olvidará esta obra de arte interpretada por Matthew Edwards.
🕊️❤️ pic.twitter.com/ePfpRMNKws
Още: Отиде си актрисата Даян Кийтън
59-годишният Джими Шоу дълго време се бореше смело с рак на панкреаса, показвайки невероятна издръжливост в лицето на болестта. Неговата смърт е голяма загуба за колегите и феновете по целия свят, които го познаваха заради харизмата и яркия му талант.
Кой е Джими Шоу
Джими Шоу е роден в Лос Анджелис, получил е професионално образование в Ню Йорк и е усъвършенствал актьорското си майсторство в престижните HB Studios под ръководството на легендарната Ута Хаген. През 2001 г. взима важно решение да се премести в Испания, където продължава успешната си кариера, като активно участва в популярни сериали и филми, като "Новите съседи", където създава запомнящия се герой Матю. Работата му в испанската телевизия и в проектите на Netflix му носи голяма известност.
And...'suddenly'😪💔— cheri maday (@resilient333) October 12, 2025
*Jimmy Shaw-59-USA/Spain
*Popular Spanish Actor in Television & Films
*October 11, 2025
*Tragically, Jimmy died suddenly in Portugal, following surgery for Pancreatic Cancer, diagnosed in 2023.
*"... has been suffering from pancreatic cancer that, after… pic.twitter.com/M4TNmRISCw
Още: Скръбна вест! Почина голяма легенда на българския футбол и притежател на уникален рекорд
През последните години Шоу работи активно и от двете страни на Атлантическия океан – в Мадрид и Лос Анджелис, а също така редовно се изявява на театралната сцена, демонстрирайки своя многостранен талант и отдаденост на изкуството.