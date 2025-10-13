Войната в Украйна:

Коварна болест ни отне обичан актьор от "Новите съседи"

13 октомври 2025, 10:16 часа 583 прочитания 0 коментара
Световната актьорска гилдия претърпя тежка загуба: известният американски актьор Джими Шоу почина на 59-годишна възраст. Артистът, обичан от зрителите заради неповторимата си роля в култовата испанска поредица "Новите съседи" ("La que se avecina") и много проекти на Netflix, почина след продължителна борба с тежко онкологично заболяване. Тъжната новина е потвърдена от мениджърите на Шоу.

59-годишният Джими Шоу дълго време се бореше смело с рак на панкреаса, показвайки невероятна издръжливост в лицето на болестта. Неговата смърт е голяма загуба за колегите и феновете по целия свят, които го познаваха заради харизмата и яркия му талант.

Кой е Джими Шоу

Джими Шоу е роден в Лос Анджелис, получил е професионално образование в Ню Йорк и е усъвършенствал актьорското си майсторство в престижните HB Studios под ръководството на легендарната Ута Хаген. През 2001 г. взима важно решение да се премести в Испания, където продължава успешната си кариера, като активно участва в популярни сериали и филми, като "Новите съседи", където създава запомнящия се герой Матю. Работата му в испанската телевизия и в проектите на Netflix му носи голяма известност.

През последните години Шоу работи активно и от двете страни на Атлантическия океан – в Мадрид и Лос Анджелис, а също така редовно се изявява на театралната сцена, демонстрирайки своя многостранен талант и отдаденост на изкуството.

