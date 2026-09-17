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Бен Афлек искал Дженифър да играе негова съпруга, но тя отказала

17 септември 2026, 10:07 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бен Афлек искал Дженифър да играе негова съпруга, но тя отказала

Бен Афлек разкри, че бившата му съпруга е отказала възможността да си партнира с него в новия филм "Animals". В интервю за "Entertainment Weekly", публикувано тази седмица, актьорът и режисьор разказа, че първоначално Гарнър и дългогодишният му професионален партньор Мат Деймън е трябвало да изпълнят главните роли в предстоящия криминален трилър. Но след като Деймън се оттеглил от проекта заради ангажиментите си по снимките на "Одисея", Афлек решил сам да поеме ролята на кандидата за кмет Марк Кимбъл – което довело до неловък разговор с Гарнър.

Двамата са в много близки отношения

Снимка: Getty Images

"Говорих с Джен и тя каза: "Не искаме да правим това. Само ще си навлечеш излишни усложнения", сподели той пред изданието. Носителят на "Оскар" подчерта, че би искал отново да работи с Гарнър, с която вече си партнираха във филмите "Пърл Харбър" (2001 г.) и "Дявол на доброто" (2003 г.). "Бих искал да работя с нея, честно казано. Тя е прекрасна, много сме близки и съм ѝ дълбоко благодарен. Имаме прекрасни отношения. Все още бих искал да работя с нея и в бъдеще, но не искаш предварителните нагласи на публиката да се обърнат срещу теб, разбираш ли?", заяви 54-годишният актьор. В крайна сметка Кери Уошингтън поема ролята на екранната съпруга на Афлек в "Animals" – най-новия му режисьорски проект.

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Афлек и Гарнър са женени от 2005 до 2018 г., когато се развеждат. Двамата имат три деца: 20-годишната Вайълет, 17-годишният Фин и 14-годишният Самюъл. Филмът "Animals", в който участват още Джилиан Андерсън, Рей Фишър и Стивън Ян, ще бъде достъпен в избрани кина в САЩ и в Netflix от 9 октомври, предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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