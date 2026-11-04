Съдебни решения не се отменят с петиции: Потърпевш кандидат-доцент в УНСС отвърна на масирана кампания в подкрепа на уволнени преподаватели

Все повече се задълбочава скандалът в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), свързан с установени от две съдебни инстанции нарушения и последвали дисциплинарни уволнения на двама главни асистенти от катедра "Наказателноправни науки" към Юридическия факултет (ЮФ) - Петя Митрева и Пресиян Марков. Разширен декански съвет на ЮФ излезе с позиция, която е в основата на петиция срещу решението на ректора проф. д-р Димитър Димитров да връчи на преподавателите заповеди за уволнение на 19 октомври 2026 г., като призивът е тя да бъде подкрепена от преподаватели от същия и други университети, студенти и възпитаници на факултета, адвокати, съдии и др.

В нея се посочва, включително от името на декана проф. д-р Мирослав Димитров, че с този си ход ректорът нанася "тежък удар" върху факултета и неговия кадрови потенциал, говори се за необезпечени "стотици часове" по основна правна дисциплина и се призовава проф. д-р Димитър Димитров да отмени "дълбоко несправедливите" си заповеди.

Позицията обаче е оспорена от гл. ас. д-р Стоян Стойков - потърпевшия кандидат за доцент в конкурса, отменен окончателно от Върховния административен съд (ВАС). В своя позиция по повод масираната кампания от ръководството на Юридическия факултет на УНСС, насочена срещу ректорските заповеди, той определя действията на ръководството на ЮФ за административен произвол и опит за заобикаляне на влязло в сила съдебно решение. В това съдебно решение, подчертава Стойков, ясно се посочва, че уволнените дисциплинарно преподаватели са извършили големи нарушения - твърдели са, че имат издадени научни трудове в момента на допускането им до конкурса, без всъщност да е имало такива.

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Както вече Actualno.com ви разказа, Петя Митрева, Пресиян Марков и Стоян Стойков са участвали в конкурс за академичната длъжност "доцент" по наказателно право в катедра "Наказателноправни науки" към Юридическия факултет на УНСС, обявен още в края на 2022 г. Стойков обаче е отстранен, след като първоначално е бил допуснат. Избрани са другите двама кандидати, но на две инстанции съдът казва, че процедурата е нарушена. С Решение № 6573 от 16 юни 2026 г. по административно дело № 2819/2026 г. ВАС оставя в сила Решение № 1000 от 9 януари 2026 г. на Административен съд – София-град (АССГ), с което е отменено решението на Факултетния съвет на ЮФ за избор на двама доценти по професионално направление "Право", научна специалност "Наказателно право". Решението на Факултетния съвет е вписано в протокол от 12 юни 2023 г.

Акцентът в съдебните решения е, че са допуснати съществени нарушения и от самите уволнени вече преподаватели. Именно заради тези нарушения ректорът е издал заповедите си за уволнение.

Actualno.com даде възможност на гл. ас. д-р Стоян Стойков да изрази своята позиция на несъгласие с приетата единодушно позиция на 28 октомври на заседание на Факултетния съвет на ЮФ, под която личат подписите на декана доц. д-р Мирослав Димитров, на доц. д-р Константин Танев, доц. д-р Диана Маринова, доц. д-р Нели Радева, проф. д-р Захари Торманов, проф. д-р Нина Чилова, доц. д-р Павел Смолички, проф. д.ю.н Живко Драганов - членове на Разширения декански съвет на ЮФ на УНСС. Представяме Ви я в цялост:

"Във връзка с предприета масирана кампания от ръководството на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство срещу издадени от ректора на висшето училище заповеди за уволнение съгласно (чл. 35, ал. 4 от ЗРАСРБ) на двамата – Пресиян Марков /уволнен дисциплинарно от ВУЗ за втори път – Решение № 25767/29.01.2019 г. II-гражданско отд. СХIX състав/ и Петя Митрева, и с оглед използване на името ми за целите на въпросната кампания посредством електронни журналистически издания, намирам за необходимо да изразя следната позиция.

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На първо място, намирам за недопустимо акт на орган на управление на държавното висше училище, а именно – заповеди на ректора на проф. д-р Димитър Димитров за прекратяване на трудовите договори с членове на академичния състав (чл. 25, ал. 5, т. 3 от Правилник за дейността на Университета за национално и световно стопанство), да бъде оспорван чрез петиция, вместо по законоустановения ред от заинтересованите лица. По тази причина аз ще се въздържа от подобни юридически неиздържани практики и ще зачета правомощията на ректора без излишни и празни коментари, както следва да стори всеки гражданин с правно съзнание.

В този смисъл, още по-притеснителното е, че подетата инициатива изхожда от органи, натоварени с функции по управление на Юридическия факултет. Както деканът, така и неговите заместници и ръководители на катедри, не са освободени от задължението като членове на академичния състав „да спазват научната и професионалната етика в отношенията помежду си, с административния персонал, студентите, докторантите и специализантите“ (чл. 77, т. 4 от Правилника на УНСС) и „да допринасят за утвърждаване на доброто име на УНСС, да го защитават и да не уронват неговия престиж“ (чл. 77, т. 7 от Правилника на УНСС).

Както би следвало да им е известно, Етичният кодекс на УНСС не допуска конфликт на ценности и интереси като практика, която нарушава баланса на академичната среда и пречи за постигането на ефективни резултати (чл. VIII). Ето защо изпращането на позиция с призив за участие в петиция с адресати – студенти, докторанти и колеги от други висши училища, несъпричастни по какъвто и да е начин с правомощието на ректора на УНСС да назначава и прекратява трудови договори с членове на академичния състав на университета, намирам за акт на административен произвол, от който се разграничавам.

Публично достъпни са всички изказвания и петиции по повод защита на Пресиян Марков и Петя Митрева, които преминаха всякакви граници, включително с последното изявление в „Дневник“ и други медии. Част от коментарите и Ваши изказвания по повод тези публикации, а и не само – по повод формални събрания на ръководните органи на Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство гр. София, достигнаха до мен.

Засягайки ме пряко и лично, е време открито да взема отношение, въпреки че като юрист търся защита по съдебен ред, а не чрез услужливи статии, петиции, позиции и скрити нападки.

Снимка: УНСС

Обидното отношение към мен датира далеч преди настоящите ситуации и изказвания и то не спря въпреки моите два предходни имейла, адресирани до колегите от УНСС /тъй като услужливо се пренебрегваше информацията относно делата от ръководството на ЮФ на УНСС/, съдържащи само информация за съдебен процес и установяванията в него, което ме кара още веднъж да посоча части от мотивите на съдебното решение, оставено в сила от Върховен административен съд:

Ясно трябва да се каже, ще съгласно правилата за провеждане на конкурси документите и материалите за участие в конкурса трябва да се депозират в настоящия случай до 13.10.2022 г. – Дата на провеждане на Катедрено заседание за откриване на процедура. В случая, до тази дата всички научни трудове на кандидатите следва да бъдат издадени и разпространени и публично достъпни, съгласно правилата. Решенията на съда след проверка в съдебния процес, са констатирали наличието на съществени пороци в тази насока, а именно:

По отношение на Пресиян Марков

1. Стр. 4, абзац 5 – „Научните трудове „Последици от съдимостта в българското законодателство” и „Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението" с автор Пресиян Марков, са получени на електронната поща на 01.09.2022 г., използвана от „Авалон Пъблишинг".

Научните трудове не се регистрират в дневник или деловодна система, тъй като дружеството „Авалон Пъблишинг“ не използва такива, като изпращането им за печат се извършва по електронна поща. На съда не са били представени платежни документи за подготовката и отпечатването на посочените научни трудове, като в Archive.org, не е установено да има данни за публикации на същите.

От представената справка от Националната библиотека е изведено, че трудовете „Последици от съдимостта в българското законодателство” и „Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението" е бил планиран за издаване на 30.11.2022г., а от приетото по адм. дело заключение е изведено, че е бил достъпен за заемане или наемане от 13.12.2022г.

2. Стр. 5, абзац 1 – „Публикувания учебник с наименование „Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси (учебно помагало)“, Сиела; под печат, ISBN 978-954-28-4060-2, е установено, че е предадено за печат на издателството на 29.09.2022г., датата на обработка и изпращане за корекции е 31.01.2023г., датата за изпращане за печат – 31.01.2023г., а датата на предаване от печатницата е 09.02.2023г. Помагалото е било достъпно за аудиторията на дата 18.07.2023г. /дата, която е дори и след произнасяне на научното жури/.

По отношение на Петя Митрева

3. Стр. 9, абзац 2 – „съдът обосновава с направения преглед на документите на тримата кандидати, при който установи например, че в количествата карта на гл. ас. д-р Петя Митрева т. 12 (стр. 686) е същата като съдържание с т. 13 (стр. 689), тоест точките са дублирани и съответно оценката е двойна. От заключението на вещото лице пък се установява, че посоченият труд в т. 5 от група А в картата на гл. ас. д-р. Петя Митрева не е ясно кога точно е публикуван, както и че има разминаване по отношение на дата на публикуване в издателство „Авалон Пъблишинг“ на монографията на гл. ас. д-р Петя Митрева „Граници на наказателната отговорност за престъпно мотивиране и престъпно улесняване на другиго“.

4. Стр. 5 - Университетско пособие/помагало в съавторство с наименование „Учебно помагало за решаване на наказателноправни казуси. Методика. Решения. Съдебна практика.“, под печат, с ISBN 987-954-28-40-62-6 е с дата за получаване в издателството на 29.09.2022г., дата на обработка и изпращане на корекции 09.03.2023г., дата на предаване за печат 09.03.2023г., дата на предаване от печатница 28.03.2023г. Помагалото е било общодостъпно на 03.08.2023г. / дата която е дори и след произнасяне на научното жури/.

По отношение на научното жури

5. Стр. 8, абзац последен – „Видно от представените по делото писмени доказателства гл. ас. д-р Стоян Стойков е участвал в конкурса с общо три монографични труда, поради което неправилно Научното жури не е направило преценка за необходимостта от замяна на труда още в етапа по допустимостта. Като не е сторило това, Научното жури на практика е предопределило изхода на конкурса, доколкото до оценяване са останали двама кандидати за две места за заемане на длъжността „доцент“.“

6. стр. 9, абзац 1 - Научното жури не е изпълнило задължението да оцени научната оригиналност на монографиите, представени от гл. ас. д-р Стоян Стойков, качеството и признанието на представените публикации и статии, да направи оценка на техния научен принос, да вземе предвид преподавателския опит и резултатите от справките по чл. 26 ЗРАСРБ и едва тогава да направи своето предложение до ФС.

Вместо да стори това Научното жури след като веднъж е допуснало гл. ас. д-р Стоян Стойков до участие в етапа на оценяването, в противоречие със собственото си решение е приело, че кандидатът вече не отговаря на минималните изисквания по чл. 24 ЗРАСРБ.“

7. Стр. 9, абзац 2 - съдът намира, че на практика в етапа на оценяването Научното жури е направило преценка за допустимостта на кандидата гл. ас. д-р Стоян Стойков, което е недопустимо. Горното води до извода, че първият етап от конкурсната процедура по допускането на кандидатите е проведен от Научното жури формално".

8. Стр. 8, абзац последен – „Видно от представените по делото писмени доказателства гл. ас. д-р Стоян Стойков е участвал в конкурса с общо три монографични труда, поради което неправилно Научното жури не е направило преценка за необходимостта от замяна на труда още в етапа по допустимостта. Като не е сторило това, Научното жури на практика е предопределило изхода на конкурса, доколкото до оценяване са останали двама кандидати за две места за заемане на длъжността „доцент“.“

9. Стр. 9, абзац 2 - съдът намира, че на практика в етапа на оценяването Научното жури е направило преценка за допустимостта на кандидата гл. ас. д-р Стоян Стойков, което е недопустимо. Горното води до извода, че първият етап от конкурсната процедура по допускането на кандидатите е проведен от Научното жури формално.“

10. Стр. 9, абзац 3 – „По отношение на втория етап от оценяването на кандидатите нарушението се изразява в неправилната преценка на Научното жури по отношение на представената от гл. ас. д-р Стоян Стойков монография „Международно наказателно право“. Съдът намира, че след като един хабилитационен труд е бил рецензиран от две хабилитирани лица - доцент и професор като монография, която има ISBN и е в обем от 100 страници, не е допустимо други двама професори да твърдят обратното".

11. Стр. 10, абзац 1 – „Изискването в чл. 26, ал. 3 ЗРАСРБ при провеждането на конкурса в етапа на оценяването да се изготвят две рецензии от членовете на Научното жури е въведено с цел да се даде по-обективна и задълбочена оценка на качествата на монографичния труд.

Тъй като рецензиите и становищата не подлежат на съдебен контрол, предвид на това, че са актове, които се изготвят в хода на процедурата, и са част от подготовката за произнасяне по избора на компетентния орган, то решението на ФС е следвало да бъде мотивирано по отношение на гл. ас. д-р Стоян Стойков, с оглед на неговото право на защита, което в случая е нарушено.

По тази причина в етапа на оценяването Научното жури е следвало да оцени труда на гл. ас. Д-р Стоян Стойков като монография, и съответно да направи своите забележки и препоръки по съдържанието му, но не и да го изключи от участие и по този начин, да останат двама кандидати за две места за заемане на академичната длъжност „доцент“.“

12. Стр. 10, абзац 2 – „За пълнота на изложеното следва да се отбележи, че буди недоумение разнопосочното мнение на доц. д-р Бойка Чернева, която на етап при предварителната процедура за подбор на кандидати в УНСС изрично е заявила, че гл. ас. д-р Стоян Стойков отговаря на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, но в становището си като на председател на Научното жури дава противоположно мнение.

Видно от проведеното на 13.10.2022 г. заседание на Катедрения съвет към Катедра Наказателноправни науки“ при ЮФ на УНСС е, че доц. д-р Бойка Чернева е представила монографичния труд „Международно наказателно право“ на гл. ас. д-р Стоян Стойков като труд, който „отговаря на изискванията за хабилитационен труд с две положителни рецензии от доц. д-р Живко Велчев и проф. д-р Добринка Чанкова, трудът е хабилитационен и отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност „доцент“.“

Относно нарушение от страна на УНСС

13. Видно от приетата като доказателство заповед № 259/08.02.2023 г. за назначаване на състава на Научното жури същата е издадена от заместник-ректора на УНСС, тоест в нарушение на разпоредбата на чл. 4, ал. 2 ЗРАСРБ и на чл. 3, ал. 3 от Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС.

Нарушението е съществено, тъй като се отразява на законосъобразното формиране на състава на Научното жури, което оценява кандидатите в процедурата и доколкото решението му от заключителното заседание по чл. 27а ал. 1 ЗРАСРБ е необходима предпоставка за последващото развитие на процедурата и за вземане на решение за избор на "доцент" от ФС по реда на чл. 27а ал. 2 ЗРАСРБ.

Снимка: УНСС

Заповедта за назначаване на Научно Жури от заместник ректор на УНСС /което се прави от години/ е установено като нарушение на закона и предполага отмяна на всички конкурси без ограничение във времето, поради нищожност на заповедта, с която е назначено научното жури за всеки конкурс и която е издадена от некомпетентен оргaн – заместник ректор на УНСС, който няма права, включително делегирани, да упражнява това правомощия, предоставено изключително на Ректора.

14. Що се касае и до трактовката на някой лица, че всички срокове са изтекли и уволнението е незаконно, следва да подчертая, че въпреки нежеланието ми да влизам в спорове с подобни несъстоятелни тези, считам същото за невярно и опит за манипулация. Това е така, защото уволнението на двамата е пряко обвързано с специалния ЗРАСРБ и при тази фактическа обстановка преклузивния срок тече след констатираните нередности в съдебното решение, а именно от момента в който то е станало известно на работодателя.

Обидно и унизително отношение към мен и трудовете ми се прояви още от преди конкурса, намери кулминацията си по време на провеждането му, продължава след съдебния процес, в рамките на който са констатирани негови пороци, а нападките, че "не водя занятията си" се говорят много от преди това.

Истината е, че водя редовно занятията си и твърдените за обратното е нито доказано, нито вярно. Обект съм на всякакви проверки в Университета по този повод и всяка една от тях е доказала точно обратното - че водя занятията си стриктно и изпълнявам служебните си задължения съгласно изискванията на закона.

В тази връзка важно е да се уточни, че не аз съм уволняван дисциплинарно от друг ВУЗ, а фаворита Ви Пресиян Марков- справка /уволнен дисциплинарно от ВУЗ за втори път- Решение № 25767/29.01.2019 г. II-гражданско отд. СХIX състав СРС/. Като тук е много важно да се направи преценка от научното жури, дали това лице отговаря на Качествените изисквания за заемане на академична длъжност въобще.

Професионално се занимавам с Наказателно право както като преподавател, така и като практикуващ адвокат от повече от двадесет години и смея да твърдя, че имам задълбочени познания в тази област.

Изразяването на съмнения в моята компетентност от колеги, включително ръководители на Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство гр. София, не им прави чест и не се основава на техни лични впечатления от моя преподавателски и адвокатски опит - несъмнено доказан с оглед мандата който ми възлага обществото по дела със значим обществен интерес. / включ. и това дело което също е прецедент и което ЮФ на УНСС загубиха./.

От друга страна това тяхно твърдение се опровергава за пореден път от положителната ми атестация, гласувана от ръководството на ЮФ и от ФС на УНСС . В тази връзка не мога да се съглася с клеветите по отношение на моето име „ обективни данни относно моята „компетентност, авторитет, капацитет и педагогически умения“, за които Факултетният съвет на Юридическия факултет на УНСС е изразил съмнение според електронна публикация от днес, са налични както в проведените ми през годините атестационни проверки, така и в представените количествени и качествени карти в оспорения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“.

За сведение, наукометричните ми показатели надвишават значително представените от другите двама кандидати.

Не може да не предизвика вниманието ми обаче обстоятелството, че резултатът от признатия за незаконосъобразно проведен конкурс изцяло резонира с мнението и нагласите на колегите ми от Юридическия факултет, които изцяло се солидаризират с останалите двама участници. В този смисъл, бих ги призовал към известна сдържаност в неудовлетворението им спрямо влязлото в сила съдебно решение и зачетените негови последици от управителния орган на университета.

Твърденията им са голословни и меко казано обидни. Всички изразени коментари, петиции, мнения, препоръки или там както ги наричат, не могат да бъдат оправдани само на база "защита името на Факултета" и "защита на Пресиян Марков и Петя Митрева". Познавам и двамата и защитата им е Тяхно право, но няма да позволя никой да си прави ПР или пък упражнява произвол на мой гръб и име, включително да уронва престижа на работното ми място -УНСС.

От друга страна проявата на това право обаче не следва да засяга чувството на чест, достойнство и добро име на друг преподавател и Техен колега. Позицията им на защита не би следвало да се проявява и избирателно - въпреки красноречивото изказване и на двете съдебни инстанции за пороците на процедурата по допускане и оценка, включително, че "щом един труд е приет за монография на база номер и рецензии и гласуване, то тази преценка не може да се променя от научното жури", нито един от Тях не прояви защитата си към кандидата, спрямо който са допуснати тези нарушения.

Подобна позиция не прилича на защита, а на целенасочено обидно поведение към мен, което надхвърли границите на Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство гр. София и достигна академичната и професионалната общност, стояща извън него, след техните анемични опити да пренебрегнат съдебните решения.

Защита, която се основава върху обидите срещу друг колега, не изпълнява критериите на морално и етично поведение, което приляга на академична общност, особено на юристите, които са част от нея. През годините никога не съм проявявал неуважение към Тях и за всеки един е ясно, че съм се отзовал, когато е имал нужда. Явно поговорката, че "доброто се забравя" е вярна.

Изразяваната от тях защита не съхранява доброто име и репутацията на Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство гр. София, напротив тя даже вреди и уронва престижа на Факултета в следствие на безпочвени обвинения изразени под маската на колективен орган.

Въпреки наличните в катедра Наказателноправни науки при Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство гр. София кадри, студентите са оставени без провеждането на лекции по учебната дисциплина "Наказателно право".

Изразената готовност за защита на едни преподаватели пред други не знам до колко е защита и е обективна и справедлива. Унизително и обидно е да се отрече по този неподкрепен с обективни данни начин да ми бъде предоставено правото да провеждам лекции по учебната дисциплина "Наказателно право", след като съм кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "доцент", който притежава най-много точки и най-много професионален опит в областта, а нима споровете не се решават на тази основа...

Акта им на защита може да се оцени като опит да се принуди ръководството на Университет за национално и световно стопанство гр. София да не изпълни влязло в сила съдебно решение и да не извърши собствена и самостоятелна преценка, присъща на работодател. Застъпеното разбиране противоречи и на това, на което се предполага, че трябва да се учат студентите. Присъщо е за юристите да се запознаят със съдебния акт и доказателствата на които се основава, преди да го коментират.

Що се касае е за призиви за подкрепа на Академичната общност на УНСС и не само там за подкрепа, то би следвало всеки за себе си да прецени, дали иска да бъде управляван от хора които съблюдават закона или от такива които открито погазват закона и пренебрегват нарушения установени със съдебен акт.

За да не бъда отегчителен, ще завършва с надеждата, че има още юристи, които четат обективно и безпристрастно, и които предимно са хора с присъщите им човешки качества и принципи, на които и правото се основава. Призовавам всички колеги да погледнат всеобхватно случая преди да изразяват позицията си".