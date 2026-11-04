Веласкес преди "Ягелония": Ще ни създадат трудности, трябва да сме скромни и да уважаваме турнира, в който играем

"Нашата идея е ясна. Имаме една идентичност. Няма да я променим нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид, нито срещу Милан, нито срещу когото и да било. Това е едно от най-трудните неща за постигане във футбола. Успяхме да го постигнем най-вече благодарение на работата на играчите – да имаме идентичност, която да е разпознаваема". Това заяви старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди четвъртия мач на "сините" в основната фаза на Лига Европа срещу полския "Ягелония", предава репортер на Actualno.com. Двубоят е в четвъртък вечер в 19:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Веласкес подчерта, че стартовите 11 вече са ясни, като самите футболисти също вече знаят кой ще играе и кой - не. "Подготвихме мача и знаем, че се изправяме срещу добър отбор, който със сигурност ще ни създаде трудности. Това е тим, който има способността бързо да се придвижва вертикално по терена, да търси пасове по вертикалната линия и като цяло играе бързо. Ние трябва да знаем как да насочим мача в посоката, която желаем, както винаги. Трябва да развием срещата по такъв начин, че да я поставим в комфортно за нас русло и да знаем как да нараним съперника по най-добрия начин", анализира Веласкес.

По думите му шест поредни мача като гост са нещо изключително трудно. "Работата, която играчите свършиха, е изключително добра и искам да го отбележа. Що се отнася до това дали сме се подобрили, или не, смятам, че сме отбор, който постоянно се развива. Както съм ви казвал на вас, така казвам и на футболистите – за нас никога не трябва да е достатъчно постигнатото. Винаги трябва да търсим начин да се развиваме", каза още треньорът на "сините".

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Веласкес подчерта, че мачът ще бъде труден. "Трябва да уважаваме турнира, в който играем. Трябва да бъдем скромни и да уважаваме както турнира, така и противника. Трябва да сме наясно, че ако се представим по най-добрия начин, имаме добри шансове да спечелим мача. Истината е, че ако влезем в срещата не на 100%, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да подходим правилно, знаейки, че този турнир не е шега и е изключително трудно да стигнеш дотук. Нуждаем се от най-добрата си версия, за да можем да се състезаваме в този турнир", каза още испанският специалист.

Снимка: Actualno.com

"Имаме изключително здравословни отношения в съблекалнята. Футболът се развива много и в съблекалните вече има представители на много различни националности. Има една фундаментална част – уважението. То е много по-важно от това дали ще спечелиш, или ще загубиш. Всички трябва да поставят отбора над всичко останало и да приоритизират взаимното уважение. Футболистите имат главната роля в това, защото те са тези, които излизат на терена. Затова обичам да повтарям, че съм много щастлив и горд с отбора, който имаме.

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Нашите отношения са базирани на честността. Трябва да имаме предвид, че в този спорт само 11 футболисти могат да започнат като титуляри и всички искат да играят, но трябва да приоритизираме отборния интерес. При всеки трансферен прозорец това е основен принцип – да намираме най-добрите възможни футболисти не само от спортна, но и от човешка гледна точка", завърши още Хулио Веласкес.