Норвежкият суверенен фонд изключи от инвестиционното си портфолио шест израелски компании

Норвежкият суверенен фонд обяви днес, че е решил да изключи от портфолиото си шест компании, чиято дейност е свързана със Западния бряг и Газа, след етичен преглед на израелските инвестиции, предаде Ройтерс.

Фондът, който притежава активи на стойност 2 трилиона долара, не посочи компаниите, които е решил да изключи, но съобщи, че те ще бъдат оповестени публично наред с конкретни причини за всяка отделна компания, след като продажбата на инвестициите приключи.

До това решение се стигна, след като този месец започна спешно преразглеждане на инвестициите, последвало появилата се информация, че фондът е придобил дял в израелска група за реактивни двигатели, която предоставя услуги на въоръжените сили на Израел, включително поддръжка на изтребители.

Етичният съвет на фонда заяви, че ще продължи да извършва оценка на израелските компании всяко тримесечие.

Изключването на фирми от портфолиото се основава на препоръки от етичния надзорен орган на фонда.

Фондът обяви, че е продал отделно дялове в няколко други компании, които не са били част от преразгледаните от етичния орган, след като миналата седмица беше взето решение да държи дялове само в израелски компании, които са част от основния индекс на фонда.

Към 14 август фондът е инвестирал 19 милиарда крони (1,86 милиарда долара) в 38 компании, чийто акции са пласирани в Израел, докато към 30 юни броят им е бил с 23 повече, се посочва в комюнике.

Броят на компаниите ще намалее още повече, след като бъдат извършени шестте продажби по етични причини, съобщи фондът.