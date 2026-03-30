"Досиетата Х" се завръщат с двама актьори с различен цвят на кожата (СНИМКИ)

Даниел Дедуайлър намери своя партньор за римейка на "Досиетата Х" на Hulu, след като стана ясно, че Химеш Пател се присъединява към екипа за пресъздаването на класическия телевизионен сериал. Наскоро Hulu даде зелена светлина за заснемането на пилотния епизод. Дедуайлър ще бъде една от главните героини в проекта, продуциран от Onyx Collective и 20th Television. Източници, близки до сериала, твърдят, че Дедуайлър и Пател ще играят нови, оригинални герои в сериала, а няма да влязат в образите на Фокс Мълдър и Дейна Скъли.

Himesh Patel has been cast opposite Danielle Deadwyler in Ryan Coogler's 'THE X-FILES' reboot.



Режисьорът на "Грешници" Куглър пише сценария и режисира пилотния епизод на новия "Досиетата Х". В него двама високоуважавани, но коренно различни агенти на ФБР – изиграни от Дедуайлър и Пател – сключват неочаквана връзка, когато са назначени в отдавна закрит отдел, посветен на случаи, свързани с необясними явления.

Още за предстоящия сериал

Йейл е изпълнителен продуцент заедно с Крис Картър, създател на "Досиетата Х", както и с Куглър, Сев Оханиан и Зинзи Куглър от Proximity Media. Саймън Харис от компанията е изпълнителен ко-продуцент. Кастингът за пилотния епизод се извършва от Франсин Майслер, кастинг-директор на "Грешници". Директорът по развитие на Proximity Media Дези Галегос също ще съдейства за надзора на пилотния епизод.

Това лято Пател се събира отново с Кристофър Нолан за "Одисея" на Universal Pictures, чиято премиера е насрочена за 17 юли 2026 г. Във филма участват още Мат Деймън, Миа Гот, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Джеймс Ремар, Бил Ървин, Том Холанд, Зендая, Шарлийз Терон и Джон Бернтал. Той също така ще повтори ролята си на д-р Уотсън в "Енола Холмс 3" за Netflix, където ще партнира на Мили Боби Браун, Хенри Кавил, Хелена Бонъм Картър и Луис Партридж, припомня "Deadline".