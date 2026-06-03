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Звездата на "Дъждът оставя следи": Коя е актрисата в ролята на инспектор Обретенова? (СНИМКИ)

03 юни 2026, 20:35 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Дъждът оставя следи/Facebook
Звездата на "Дъждът оставя следи": Коя е актрисата в ролята на инспектор Обретенова? (СНИМКИ)

Христина Джурова, звездата на новия български сериал "Дъждът оставя следи", е едно от ярките имена на младото поколение български актьори, които успешно съчетават театралната сцена с телевизионния екран. Със своята естественост, силно сценично присъствие и разнообразни роли, тя постепенно се утвърждава като разпознаваемо лице в съвременното българско изкуство. От класически театрални образи до модерни телевизионни персонажи, Джурова демонстрира широк актьорски диапазон и стремеж към постоянна професионална надграждане.

Христина Джурова е родена в Пирдоп на 11 февруари 1996 г. Тя е сред представителите на новото поколение в българското сценично изкуство, които постепенно утвърждават името си както в театъра, така и в телевизионните продукции.

Джурова завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) в класа на проф. Атанас Атанасов. Още по време на обучението си се отличава с силна сценична енергия, дисциплина и интерес към различни актьорски жанрове.

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След завършването си тя става част от трупата на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" във Варна. Там участва в редица постановки, където изгражда репутация на актриса с психологическа дълбочина и сценична гъвкавост.

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Преобразявала се е с класически, чудесни женски театрални роли – Рада в "Под игото" и Маргьорит Готие в "Дамата с камелиите". Участвала е и в мюзикъли като "Чикаго" и "Цар Лъв".

По-широка популярност получава с участията си в български телевизионни сериали като "Братя", "Аз и моите жени", "Алея на славата" и "Съни бийч", където показва способност да изгражда сложни и различни по характер образи.

Една от най-разпознаваемите ѝ роли в последно време е в новия криминален сериал "Дъждът оставя следи", където влиза в главната роля на инспектор Ангелина Обретенова. В сериала тя си партнира с Герасим Георгиев–Геро и двамата са в центъра на разследване, свързано с мистериозно престъпление в района на Рилския манастир.

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Снимка: Дъждът оставя следи/Facebook

Отличена е с "Икар" 2022 в категория "Поддържаща женска роля" за Констанца Вебер в "Амадеус" от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев и "Златен Кукерикон" за млада надежда за ролята си в спектакъла в Театър 199 "Семеен съввет" от Кристина Клементе, режисьор Атанас Атанасов. Христина Джурова е част от актьорската трупа на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, а телевизионните зрители я познават от сериала "Аз и моите жени", продукция на Българската национална телевизия.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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