Връчиха наградите на 30-ия София Филм Фест: Вижте пълен списък на отличените

30-ият международен филмов фестивал София Филм Фест представя през март 2026 година 167 филма от 60 държави от 6 континента. Основната част от програмата е в София. По традиция фестивалът представя специална селекция от филми и в Пловдив, Бургас и Варна. Над 300 чуждестранни гости посетиха София и София Филм Фест. На 21 март 2026 г. в Зала 1 на НДК се състоя Церемонията по връчване наградите на фестивала.

МЕЖДУНАРОДНОТО ЖУРИ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ в състав:

Дьорд Палфи (Унгария) – режисьор и сценарист, председател на журито

Матео Зопис (Италия) – режисьор

Яна Титова (България) – актриса, режисьор

Жана Озирна (Украйна) – режисьор и сценарист

Павел Г. Веснаков (България) – режисьор и сценарист

връчи следните награди:

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

ГОЛЯМАТА НАГРАДА "СОФИЯ – ГРАД НА КИНОТО" ЗА НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ в Международния конкурс за първи и втори игрални филми в размер на 7000 евро - за филма "Диригентът" (Чехия-Словакия) на режисьора Ондржей Провазник и продуцентите Иржи Конечни и Иван Остроховски.

Този филм не само разкрива обезпокоителната среща между невинността и хищническия инстинкт, но и ни изправя пред споделената отговорност на онези, които мълчат – потискащата тежест на мълчанието, която позволява на неописуемото да съществува. Наградата се връчва за силното и правдиво изобразяване на скрити реалности, изключително прецизната и чувствителна режисура, внимателно подбрания актьорски състав, фините, но дълбоко завладяващи изпълнения и богатото емоционално и автентично пресъздаване на времето и атмосферата.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ЖУРИТО за филма "Дъщерята на кондора" (Боливия-Перу-Уругвай) на режисьора Алваро Олмос Торико.

Специалната награда на журито се присъжда на въздействаща и интимна история за съзряването. Дълбоко трогателен портрет на идентичността, загубата и трансформацията, филмът се разгръща със забележителен финес и лекота, разказвайки човешка история за деликатния сблъсък между съвременния живот и традицията – и тихия, неизбежен начин, по който животът продължава напред.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ЗА РЕЖИСУРА на Ралица Петрова за филма ѝ "Лъст" (България-Дания-Швеция).

За стоицизма, с който тя отстоява своята визия, в свят без визия за нищо — свят, който ежедневно се опитва да опрости и обезцени всички понятия за себеуважение и приемането на различните сред нас.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) бе присъден на Мария Петрова за ролята ѝ във филма "Дръж се за мен" (Кипър-Дания-Гърция) на режисьорката Мирсини Аристиду.

Специалната награда на журито се връчва на една млада, талантлива актриса, която изгражда образа на своята героиня само с поглед, създавайки дълбока връзка с публиката и потапяйки ни изцяло в света на нейната героиня.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ЗА БЪЛГАРСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ на стойност 9500 евро (1500 евро парична премия и 8000 евро в постпродукционни услуги), бе присъдена на филма "Балконада" (България-Франция) на режисьорката Ива Токмакчиева.

Наградата се присъжда на това поетично изследване на изолацията и човешката връзка. С изискана анимация, филмът превръща обикновеното пространство в дълбоко резониращ емоционален пейзаж.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР БАЛКАНСКИ ФИЛМ се присъди от международно жури в състав Джон Пол Дейвидсън (режисьор, продуцент, Великобритания), Андрей Плахов (филмов критик, Украйна) и Ваня Райнова (сценарист, продуцент, България) на филма "Майка Тереза" (Северна Македония-Швеция-Белгия-Дания-Босна и Херцеговина) на режисьорката Теона Митевска.

Наградата се присъжда на творба, която в крайна сметка нарекохме "пънкарски филм" – кинематографично произведение, което е неконвенционално както по форма, така и по съдържание. Това е филм, който ни ангажира емоционално, интелектуално и сетивно, защото осъществява забележителната си амбиция на всички нива – по отношение на сюжета, операторската работа, актьорската игра, сценографията и майсторството, което обединява всичко това – режисурата.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

Балканското жури присъди ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на филма "Бог няма да помогне" (Хърватия-Италия-Румъния-Гърция-Франция-Словения) на режисьорката Хана Юшич.

Бяхме впечатлени от кинематографичния подход – специфичният невербален начин, по който филмът представя сложни теми като измамата и женската еманципация.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ бе присъдена от международно жури в състав Виталий Мански (режисьор и продуцент, Латвия), Стефан Ухрик (сценарист, фестивален селекционер, Чехия) и Елдора Трайкова (режисьор, България) на филма "Трилион" (Норвегия-САЩ) на режисьора Виктор Косаковски.

Изключително концептуален филм със силни образи и забележителна операторска работа. Във време, когато светът е разтърсен от конфликти, авторът му успява да защити своята визия и уникален глас. Истински филм, представящ киното, каквото е било някога – и както трябва да остане и в бъдещето.

Документалното жури присъди ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на филма "Лисица под розова луна" (Иран-Франция-Великобритания-САЩ) на режисьора Мердад Оскуей.

Филмът е поразяващ и емоционален портрет на една силна жена, който ни показва другата страна на емиграцията и мечтите на бежанците за по-добър свят.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА за НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ бе определена от жури от фестивалните селекционери Михай Кирилов (програмен директор на МФФ Трансилвания в Клуж, Румъния), Димитрис Керкинос (програматор на МФФ Солун) и Бернд Будер (програмен директор на МФФ "Котбус", Германия) и бе присъдена на филма "Жени извън употреба" (България) на режисьора Александър Косев и продуцента Николай Урумов.

Тази горчиво-сладка ансамблова драмедия блести чрез елегантната си структура, като без усилие преплита четири нетрадиционни истории за жени на кръстопът. Чрез честен сценарий и искрящи диалози, филмът улавя фината, лесно разпознаваема динамика на съвременните взаимоотношения, съживена от силни изпълнения на целия актьорски състав. Внимателно премерен като тон, филмът постига баланс – оставайки лек и остроумен, дори докато представя мрачни, тежки теми – за да създаде забележително лесна за публиката и жизнеутвърждаваща мелодрама.

Журито на ФИПРЕССИ в състав Мо Абди (Великобритания), Ариел Швайцер (Франция) и Ингеборг Братоева (България) присъди НАГРАДАТА НА ФИПРЕССИ на филма "Диригентът" (Чехия-Словакия) на режисьора Ондржей Провазник.

Филмът разглежда изключително чувствителна тема и излиза отвъд противоречията, допълнителните проблеми и мимолетните тенденции, за да се потопи дълбоко в сюжет с персонажи, които се колебаят между това да бъдат възприемани като жертви или като герои. В напрегната, но прецизна и внимателно контролирана атмосфера, режисьорът успява да свърже света на своите млади герои с хор, красиво съчетавайки темата с музика. Със забележителни изпълнения на всички актьори и прецизна режисура, филмът спечели единодушно наградата на журито на ФИПРЕССИ.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА НА ГИЛДИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОКРИТИЦИ за филм от Балканския конкурс се присъди на "Made in EU" (България-Германия-Чехия) на режисьора Стефан Командарев.

За реалистичната почти до болезненост притча, отразяваща мрака на съвремието и показваща колко е лесно човечността да "потъне" в блатото на прагматизма и истерията на страха, както и заради социалните послания, които филмът носи.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА за филм от Международния конкурс за първи и втори филм и Балканския конкурс се присъди на филма "Нина Роза" (Канада-Италия-България-Белгия) на режисьорката Женвиев Дулуд Дьо-Сел.

МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ на фестивала определи за най-добър филм от Международния конкурс "Дъщерята на кондора" (Боливия-Перу-Уругвай) на режисьора Алваро Олмос Торико.

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ТИЙН ФИЛМ, определена от публиката, получи "Атлас на вселената" (Румъния-България) на режисьора Паул Негоеску.

НАГРАДАТА НА СОФИЯ на Столичната община за цялостен принос към изкуството на киното бе връчена на:

Емил Христов, оператор и режисьор (България)

Ивайло Христов, актьор и режисьор (България)

Ян Енглерт, актьор и режисьор (Полша)

Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

НАГРАДАТА ФИПРЕССИ 100 ПЛАТИНИУМ бе присъдена на сценариста и режисьор Джафар Панахи (Иран).

Специални награди на София Филм Фест бяха връчени на:

Арно Деплешен, режисьор (Франция)

Дьорд Палфи, режисьор (Унгария)

Дейвид Макензи, режисьор (Великобритания)

НАГРАДИТЕ на 23-то издание на СОФИЯ МИЙТИНГС:

ARTEKINO INTERNATIONAL AWARD – парична награда от 5000 евро за продуцент на изключителен проект, предоставена от фондацията на европейския културен канал ARTE в подкрепа на авторското кино.

Заради емоционалната сила на интимното пътешествие между баща и син, наградата ARTE Kino се присъжда на проекта "FATHERS" (България), режисьор Мартин Илиев, продуцент Ангел Иванов / Handplayed.

PRODUCERS NETWORK (CANNES MARKET) Award – акредитация за Producers Network, филмовия пазар на фестивала в Кан 2025.

За силата на този детски разказ и надеждата, която той толкова мощно вдъхва живот, наградата на Producers Network се присъжда на проекта "THE LAST GAME" (Румъния), режисьор Андрей Рединкуич, продуценти Богдан Крачун, Елица Кепразару / Point Film.

DOLI MEDIA STUDIO Award – в размер на 20 000 евро за продукционни и пост-продукционни услуги, покрива широк спектър от нужди на филмовото производство - от цялостно съдействие на снимачна площадка до монтаж, цветни корекции и звукова постпродукция. Студиото е ключов индустриален партньор на Sofia Meetings от няколко години.

За богатството на въображението и оригиналността на артистичната визия, наградата Doli Media се присъжда на проекта "GIGA MAKES THE SEA" (Сърбия-Черна гора), режисьор Страхиня Савич, продуценти Андрия Лучич / Ground и Филип Полексич / Fourth Wall Production.

CINELAB ROMANIA Award – пост-продукционни лабораторни услуги на стойност 15 000 евро за аналогови лабораторни услуги, като: обработка на цветен филмов негатив 16 мм или 35 мм, HD Flat dailys, качване на Mediashuttle, постпродукция като сканиране 2K или 4K и др.

За нежността на една невероятна връзка, която лекува три самотни души, наградата на CINELab Romania се присъжда на проекта "THE POT, THE LID AND THE NURSE" (Северна Македония), режисьор Вардан Тозия, продуцент Ивана Шекутоска / Minimal Collective.

GREY PIGEON STUDIOS Award – 10 снимачни дни с пълен достъп до студийната база, с пълен достъп до студийните съоръжения, насочени към подпомагане на начинаещи режисьори в реализирането на смела и готова за продукция кинематографична визия.

Едно истинско студио подкрепя една измислена история – наградата Grey Pigeons Studio се връчва на документалния проект "SPY PASSIONS" (България), режисьор Роман Песаров, продуценти Нура Ал Кадри / Hot Potato, Роман Песаров / PLONJ.

AGORA NETWORKING AWARD – две акредитации за Crossroads Co-production forum на МФФ Солун.

За смелото си предложение и рязко контрастиращото си чувство за хумор, наградата AGORA Networking се присъжда на проекта "IN THOSE DARKEST NIGHTS" (Турция-България), режисьор Гьозде Курал, продуценти Гьозде Курал, Булут Рейханоглу / Toz Film Production, Светла Цоцоркова / Front Film.

Предстои да бъдат обявени следните награди:

YOUNG PRODUCER AWARD – YAPIMLAB инициира покана за един продуцент за седмица на консултации по проекта в Истанбул, като покрива разходите за пътуване и настаняване, за да се улеснят възможности за изграждане на контакти с турската филмова индустрия (на стойност 5000 евро). Наградата представлява менторство от една от водещите турски продуцентки – Зейнеп Атакан.

ELBUR FILM Award – в размер 800 евро в брой на 6000 евро за продукционни услуги (снимачна техника), осигурена от Димитър Гочев.

EWA BG Award – Индъстри акредитация за Международния филмов фестивал в Карлови Вари, предоставена на най-добрия проект, режисиран или продуциран от жена режисьор. Наградата на EWA BG се присъжда на една млада режисьорка, която изследва новото начало в живота на една жена – на проекта PLACEHOLDER (Serbia- Germany-Bulgaria-Austria-Croatia), режисьор Вишня Сретенович, продуцент Биляна Първанович / Delirium Films.

HerARTS FILM LAB – 40% отстъпка за едноседмичен семинар за развитие на проекти, провеждан в Пестум, Италия, фокусиран върху съдържание, създадено от жени и небинарни режисьори, осигурена от Елица Суботович, директор на HerARTS.