Филм, вдъхновен от сериала "Маями вайс", събира Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър

Американските актьори Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър ще поемат главните роли в планираното кинематографично рестартиране на култовия сериал "Маями вайс", предаде ДПА. Планира се филмът, озаглавен "Miami Vice '85" ("Маями вайс '85") и режисиран от американеца Джоузеф Косински ("Топ Гън: Маверик", "Ф1"), да излезе на екраните през август 2027 г., посочват от "Юнивърсал Пикчърс".
Michael B. Jordan and Austin Butler's #MiamiVice reboot is officially confirmed and getting a new new title: “Miami Vice ’85.”— Variety (@Variety) April 22, 2026
The movie will be filmed for Imax, directed by Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick" and "F1") and open in theaters Aug. 6, 2027 from Universal.… pic.twitter.com/8Ki0FfuW4e
Екшън сериалът "Маями вайс" с участието на детективите Джеймс "Сони" Крокет (Дон Джонсън) и Рикардо Тъбс (Филип Майкъл Томас), които проследява историята на гангстери в Маями, беше огромен хит през 80-те години на миналия век, припомня ДПА. Неговите запазени марки са остроумните закачки и сексапилът на главните актьори. Сериалът се излъчва в САЩ от 1984 до 1989 г. и е популярен и в немскоезичните страни от 1986 г. нататък.
През март Джордан спечели награда "Оскар" за най-добър актьор за двойната си роля във вампирската драма "Грешници". Бътлър спечели една номинация за Оскар през 2023 г. за превъплъщението си в музикалната легенда Елвис Пресли, Кралят на рокендрола, в биографичния филм "Елвис".
Michael B. Jordan and Austin Butler will officially star in Joseph Kosinski’s Miami Vice movie titled ‘MIAMI VICE ‘85.’— Film Updates (@FilmUpdates) April 22, 2026
In theaters August 6, 2027. pic.twitter.com/UVyfUz1ixm
В духа на сериала
Пълнометражна версия на "Маями вайс" излезе през 2006 г. с участието на Колин Фарел и Джейми Фокс в главните роли. Майсторът на криминалната драма Майкъл Ман ("Жега", "Ферари") придаде на филма по-заплашителен тон в сравнение с безгрижния стил на телевизионния сериал. Планираният римейк на филма - "Маями вайс '85", има за цел да се върне по-близо до духа на сериалите от 80-те години на миналия век, уточнява още ДПА, цитирани от БТА.
