"Спайдър-Мен: Нов ден" премина колосалната бариера от 2 млрд. долара в глобалния боксофис

Филмът "Спайдър-Мен: Нов ден" премина границата от 2 млрд. долара приходи в световния боксофис само след три уикенда по кината. Последното приключение на Том Холанд като Спайдър-Мен вече е реализирало 785,8 млн. долара в Северна Америка и 1,236 млрд. долара от международните пазари, с общи приходи от 2,022 млрд. долара.

Успехите на "Спайдър-Мен: Нов ден"

Продукцията на Sony Pictures и Marvel Studios, в която участват още Зендая, Джейкъб Баталон и други звезди, се превърна едва в осмия филм в историята, преминал границата от 2 млрд. долара в световен мащаб.

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"Спайдър-Мен: Нов ден" е и вторият най-бърз филм, достигнал тази граница. Пред него е единствено "Отмъстителите: Краят", който през 2019 г. премина 2 млрд. долара само 11 дни след премиерата си.

Филмът стартира с 355 млн. долара в Северна Америка и 932 млн. долара в световен мащаб, а само шест дни след премиерата си надхвърли 1 млрд. долара.

Новият филм за Спайдър-Мен вече изпревари предшественика си "Спайдър-Мен: Няма път към дома", който събра 1,9 млрд. долара в световния боксофис. Филмът не беше разпространен в Китай.

Историята в "Спайдър-Мен: Нов ден" продължава след събитията от "Спайдър-Мен: Няма път към дома", когато заклинание на Доктор Стрейндж кара целия свят да забрави за съществуването на Питър Паркър. Той живее сам и се бори с престъпността като Спайдър-Мен, докато бившите му приятели продължават живота си, без да си спомнят за него.

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Холанд отново си партнира със Зендая в ролята на Ем Джей и Джейкъб Баталон като Нед. Във филма участват още Сейди Синк, Джон Бернтал като Франк Касъл, известен като Наказателя, Майкъл Мандо като Мак Гарган, известен като Скорпиона, и Марк Ръфало като Брус Банър – Хълк.

Успехът е поредното голямо постижение за Холанд, чийто Питър Паркър се появи за първи път през 2016 г. в "Капитан Америка 3". След това той участва в "Спайдър-Мен: Завръщане у дома", "Спайдър-Мен: Далече от дома" и "Спайдър-Мен: Няма път към дома", както и в "Отмъстителите: Война без край" и "Отмъстителите: Краят".

Това лято актьорът се радва и на друг огромен киноуспех с "Одисея" на Кристофър Нолан, в който играе Телемах. Филмът също премина границата от 1 млрд. долара в световен мащаб, което означава, че Холанд има два филма с над 1 млрд. долара приходи в рамките на едно лято.

"Спайдър-Мен: Нов ден" вече е осмият най-касов филм в историята на световния боксофис. В клуба на продукциите с над 2 млрд. долара са още "Аватар", "Отмъстителите: Краят", "Аватар 2", "Титаник", "Междузвездни войни: Силата се пробужда" и "Отмъстителите: Война без край".

Филмът остана на първо място в северноамериканския боксофис за трети пореден уикенд, като добави още 70 млн. долара към приходите си. Така общите му приходи в Северна Америка достигнаха 785,8 млн. долара.

"Спайдър-Мен: Нов ден" се превърна и в най-касовия филм на Sony Pictures в световен мащаб.

Сценарият е дело на Крис Маккена и Ерик Съмърс, а продуценти са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър.

С приходи от 2,022 млрд. долара филмът продължава да преследва "Междузвездни войни: Силата се пробужда", който е реализирал 936 млн. долара в Северна Америка. Световният рекорд остава за "Аватар" с приблизително 2,9 млрд. долара.

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Източник: БГНЕС