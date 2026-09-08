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Хю Джакман пожела ключова роля във филмите за Джеймс Бонд

08 септември 2026, 9:28 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хю Джакман пожела ключова роля във филмите за Джеймс Бонд

Актьорът Хю Джакман беше първият гост в новото радиошоу на водещата Зоуи Бол по "Gratest Hits Radio", съобщи изданието "film-news.co.uk". Звездата от "Най великият шоумен" беше в студиото, за да обсъди предстоящата си роля във филма "Смъртта на Робин Худ", но разговорът се насочи към дългогодишните слухове за евентуалното му участие в ролята на Джеймс Бонд.

Снимка: Getty Images

Джакман коментира съобщенията, в които името му беше поставяно редом с тези на актьори като Кари Грант, Ричард Бъртън и Бърт Рейнолдс, които някога са отказвали емблематичната роля на британския таен агент, като призна, че историята вероятно е била леко преувеличена през годините. Той разказа, че действително е получил обаждане от агента си с въпрос дали се интересува от ролята, докато снимал "Върколакът", но след разговор с приятеля си Ръсел Кроу решил да откаже.

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Макар да е отказал възможността да изиграе самия агент 007, актьорът изрази ентусиазъм относно евентуално участие във франчайза в ролята на злодей. "Дали бих бил злодей на Бонд? Абсолютно!", заяви Джакман, цитиран от БГНЕС.

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Джеймс Бонд Хю Джакман звезди Агент 007 филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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