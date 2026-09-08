Невиждана аномалия с Ел Ниньо до февруари: Температурата в някои райони на океана вече е с 8°C по-висока

Изследователите отбелязват, че Ел Ниньо в Тихия океан придобива екстремни измерения - очаква се екстремните условия да продължат до февруари 2026 г.

Невиждана аномалия до февруари

През последните няколко месеца учените предупреждават, че екстремното климатично явление Ел Ниньо набира сила в Тихия океан. Според учените това метеорологично явление е толкова голямо и мощно, че бива сравнявано с Годзила, пише Daily Mail.

Сега учени от Световната метеорологична организация (СМО) заявиха, че климатичен модел, който прогнозира, че температурите на повърхността на Тихия океан ще бъдат значително по-високи от средните. Освен това резултатите показват, че Ел Ниньо вече е здраво установено в океана и оказва огромно влияние върху валежите, както и върху температурите по целия свят, причинявайки наводнения, суши и екстремни горещини.

Прогнозите на моделите показват, че има 100% вероятност светът да остане под влиянието на Ел Ниньо до февруари 2027 г. Според Метеорологичната служба на Обединеното кралство, Ел Ниньо вероятно ще направи есента и началото на зимата по-студени, по-влажни и по-бурни.

Според генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Ел Ниньо набира сила в Тихия океан буквално пред очите на учените, а прогнозите ясно показват, че Земята се превръща в непозната територия.

Наблюденията показват, че температурите на морската повърхност се повишават, както и глобалните температури на въздуха, което означава, че планетата буквално е в опасна зона за екстремни метеорологични условия.

Южното трептене на Ел Ниньо е естествен климатичен цикъл, който се редува между горещи години на Ел Ниньо и хладни години на Ла Ниня приблизително на всеки две до седем години. Когато планетата навлезе във фаза Ел Ниньо, мощните пасати, които обикновено носят топла вода през Тихия океан към Австралия, отслабват или дори обръщат посоката си. Това води до повишаване на средните глобални температури и причинява сериозни метеорологични смущения по целия свят.

Наблюденията показват, че развитието на Ел Ниньо се е ускорило драстично през последните няколко месеца, като температурите на повърхността на Тихия океан в някои региони са с повече от 2°C над средните. Учените казват, че топлината, скрита под повърхността на водата, е още по-впечатляваща: в някои подводни райони температурите достигат изумителните 8°C над нормалните.

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Още по-тревожно е, че условията, наблюдавани в Тихия океан, показват, че феноменът Ел Ниньо продължава да се засилва, което показва, че вероятно би могъл да се превърне в изключително силно Ел Ниньо.

Изследователите също така заявиха, че за съжаление най-лошото тепърва предстои. Новият анализ прогнозира по-нататъшно засилване на явленията Ел Ниньо през 2026 г.; те вероятно биха могли да продължат и до началото на 2027 г.

Проучването, което анализира както океанските, така и атмосферните показатели за Ел Ниньо, прогнозира 100% вероятност Ел Ниньо да продължи до март и 94% вероятност климатичната ситуация да продължи до май 2027 година.