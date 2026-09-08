"Бягащ" континент: Австралия се премества със 7 сантиметра годишно и вече се "сблъсква" с Азия

Австралия се очертава като най-бързо движещия се континент на планетата, движейки се заедно с тектоничната плоча с около седем сантиметра всяка година в североизточна посока.

Спрямо глобалната референтна система, континентът, заедно с плочата, която го поддържа, се движи на североизток с около седем сантиметра всяка година. Това е достатъчно, за да го направи най-бързо движещата се континентална суша на Земята.

Седем сантиметра изглеждат като незначителна стойност, докато не бъдат сравнение с друг бавен процес, споделят учените. Те допълват, че човешките нокти растат средно с 3,47 мм на месец или около 4,2 см годишно. Това означава, че Австралийската плоча изминава разстоянието около 1,7 пъти по-бързо. И двете явления са незабележими в момента, но стават очевидни с времето.

Как учените успяват да заснемат такъв забавен каданс?

Тектоничните плочи се движат с различна скорост, от по-малко от сантиметър до повече от 10 см годишно в някои океански плочи. Австралия е водеща сред континенталните масиви, а не в цялата литосфера.

Стационарните сателитни станции в цялата страна записват свои собствени координати от години. Едно единствено измерване има грешка, но хиляди наблюдения дават ясна картина: точките дълбоко в континента се движат синхронично и в една и съща посока. По-малките колебания – от земетресения, слягане на почвата или сезонни промени в нивата на водата, могат да бъдат отделени от общия тектоничен дрейф.

Това има доста практически последици. Старата координатна мрежа е фиксирала местоположението на обектите към началото на 1994 г., докато Земята е продължавала да се движи.

До 2020 г. разликата между остарелите стойности и съвременната референтна система е нараснала до 1,8 метра - критично за строителството, прецизното земеделие и всякакви сателитни навигационни услуги. Поради това континтът премина към новата система GDA2020, обвързана с позицията му в началото на 2020 г., и допълнително създаде модел, който отчита по-нататъшното изместване на плочите.

Учените споделят, че сблъсъкът с Азия вече е в ход. Австралийската плоча обхваща не само сушата, но и околната океанска литосфера. Северните и източните ѝ граници са сложна зона: близо до Яванската падина океанската кора се потапя под района на Сунда, близо до Тимор и Бандската дъга вече е достигнат континенталния ръб, а в Нова Гвинея литосферата се опира на мозайка от по-малки плочи.

Последиците вече са видими: земетресения, растеж на планините и вулканична активност. Така че срещата на Австралия с Югоизточна Азия не е хипотеза, а процес, който се случва в момента, споделят учените.

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Междувременно изследователи са открили, че пикове на вулканична активност се наблюдават по време на периоди на увеличено количество материал от морското дъно, който се измества под континента от изток от Тихоокеанската плоча. Този процес се нарича субдукция.

„Пиковете на вулканична активност корелират добре с количеството рециклиран материал от морското дъно в падина Тонга-Кермадек, източно от Нова Зеландия“, казва д-р Матер. „Оттам той навлиза в преходната зона кора-мантия на дълбочина от 400 до 500 километра и след това излиза на повърхността като серия от вулканични изригвания по източното крайбрежие на Австралия, което е по-тънко и по-младо от центъра и западната част на континента.“

Въз основа на тази корелация, авторите са изградили тектоничен модел, който по-добре обяснява защо толкова много изригвания са се случили в продължение на милиони години по източното крайбрежие на Австралия.