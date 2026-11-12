Киномания 2026 започва днес в четири града

На 12 ноември започва 40-ото издание на "Киномания" – едновременно в четири града в България. В София, Пловдив и Варна фестивалът се открива с премиерата на новия филм на Мартин Макдона "Див кон девет", който донесе на Джон Малкович Купа "Волпи" за най-добра мъжка роля от фестивала във Венеция. В Бургас програмата започва с "Минотавър" на Андрей Звягинцев. На 17 ноември в Стара Загора предстоят откриване и среща с екипа на филма на Кристина Грозева и Петър Вълчанов "Черни пари за бели нощи" – акцент от българските премиери. В Благоевград програмата започва на 18 ноември с "Фантомът на операта" и продължава с още три заглавия от Фестивала на френския филм – "Електрическата целувка", "Аферата Боярски" и "Карма".

"Киномания" ще представи носителите на трите "златни" награди от европейските фестивали през 2026 г.: филмът "Непозната жена" ("Woman Unknown") на Май ел Туки е носителят на "Златен лъв" от Венеция. Драмата за следвоенна Дания донесе на актрисата Матилде Арсел и Купа "Волпи" за най-добра женска роля.

Кадър от филма "Фиорд", източник: Киномания

"Фиорд" ("Fjord") на Кристиан Мунджиу е носителят на "Златна палма" от Кан – втора за румънския режисьор след "4 месеца, 3 седмици и 2 дни" (2007).

"Жълти писма" ("Gelbe Brife") на Илкер Чатак е носителят на "Златна мечка" от Берлинале. Филмът е силно въздействащ разказ за отстояването на личното достойнство срещу натиска на политическата система. Това е първият германски филм, отличен с наградата, от 22 години насам – след "Срещу стената" на Фатих Акин (2004 ).

Още: Два нови филма на Хирокадзу Корееда и хитови заглавия с Джулиан Мур и Бари Киогън ни очакват на "Киномания"

Специална изненада за киноманите е гостуването у нас на един от най-интригуващите специалисти в областта на киното. Известният кинокритик и режисьор Марк Казънс ("История на филма: Одисея") е създател на нова мащабна документална поредица – "История на документалния филм", която бе представена на фестивала в Кан. За разлика от историците, които акцентират върху западното кино, Казънс има далеч по-широк поглед. В София ще бъдат излъчени два от епизодите – за 60-те и 80-те години, а самият Марк Казънс ще се срещне с публиката на 25 ноември в кино "Одеон" и 26 ноември в кино "Люмиер".

Кадър от филма "Фантомът на операта", източник: Киномания

Освен мащабната и интригуваща програма "Киномания" носи и силен социален ангажимент. Под надслов "Киното на днешното време" ще мине Фестивалът на френския филм, който започва на 16 ноември с ефектния "Фантомът на операта". В програмата влизат разнородни филми, фестивални и за широката публика. В селекцията е и "Минотавър", който е и френското предложение за "Оскар" за най-добър международен филм.

Още: Фестивалът на френския филм на "Киномания" се открива с "Фантомът на операта" и продължава с "Фиорд" и "Минотавър" от Кан

Тазгодишното издание на "Киномания" разгръща партньорството си с Полския институт – с инициативата "Кинотека". Съвременно полско кино и класически филми, сред които три заглавия на неподражаемия Анджей Вайда, се представят в Дома на киното до 17 ноември с вход свободен.

Новата секция "Младите говорят", подкрепена от фондация "Лъчезар Цоцорков", ще срещне публиката с късометражните филми "Среднощно слънце" на Венцислав Сариев, "голишар" на Георги Мартев и "Ева" на Мартин Геновски.

Вече шест издания поред част от фестивала е и секцията "Детска Киномания". В кино "Люмиер" на 29 ноември от 11 ч. ще бъдат показани и отличени детските филми, селектирани в нея – игрални и анимационни късометражни продукции, създадени от деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст. Темата е "Мир".

Кадър от филма "Стъклено море", източник: Киномания

Сред международните акценти с българско участие се откроява копродукцията "Ледена земя" на Аманда Кернел, отличена в Торонто и Сан Себастиан. В програмата влиза и гръцко-българската копродукция "Стъклено море" на Алексис Алексиу, продуцирана от "Портокал".

Във фокуса на юбилейното издание попада и мащабната инициатива за превенция на насилието над и сред деца. На 24 ноември в кино "Люмиер" ще се състои специалната церемония по награждаване в конкурса за социално ангажиращо видео "Детството е за смях, не за страх" на фондация "Лъчезар Цоцорков". Конкурсът дава сцена на десетки млади творци, училища и екипи от цялата страна (на възраст от 18 до 30 години), които чрез кратките си видеоистории се борят за истинска промяна в обществото.

Място в програмата по традиция има и за италианското, испанското, скандинавското и японското кино. Акцент се поставя също на музикалните филми и класиките, като тази година се отбелязват и 95 години от рождението на скулптора Галин Малакчиев с филма "Тишина" на Димитър Петков, отличен със "Златна роза" през 1990 г., както и 70 години Валентин Ганев с филма на Ема Константинова "Без сценарий".

Самата откриваща вечер на 12 ноември в зала 1 на НДК ще започне с премиерата на специалния късометражен документален филм на Борис Мисирков и Георги Богданов "Киномания: Началото", който разказва за създаването на фестивала – от Световната кинопанорама и раждането на "Киномания" до днес.

Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн в epaygo.bg и на касите на НДК.