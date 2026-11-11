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Първо в Actualno: Трейлърът на новия филм за свети Иван Рилски - "Пастир" (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 11:53 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Яна Жечева
Първо в Actualno: Трейлърът на новия филм за свети Иван Рилски - "Пастир" (ВИДЕО)

Мащабната продукция на режисьорката Милена Андонова и оператора Рали Ралчев разказва за пътя на небесния закрилник на България. В ролите Деян Жеков, Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис, Петър Дочев, Валентин Ганев и други. Филмът с копродуцент Българската национална телевизия тръгва по кината на 20 ноември

Излезе трейлърът на "Пастир" – първия игрален филм за живота на свети Иван Рилски, небесния закрилник на България. Режисиран от Милена Андонова и заснет от един от големите майстори на българската кинематография Рали Ралчев, "Пастир" тръгва по кината на 20 ноември.

"Преди иконата беше човекът" е посланието на новата кинопродукция, базирана на житията на свети Иван Рилски Чудотворец - светеца, когото всички познаваме. На него кръщаваме децата си, църкви, болници и училища, името му носи Софийската духовна семинария, а образът му е гравиран върху българската монета от едно евро. Сега, за първи път, историята му оживява на големия екран – от детството му в село Скрино до пътя на отшелничеството. Разказът на "Пастир" обхваща 40 години от живота на свети Иван Рилски Чудотворец и ни среща с човека, избрал да напусне света, за да се посвети на Бог.

В образа на Иван Рилски зрителите ще видят Деян Жеков ("Ботев"), а писателят и драматург Георги Тенев изпълнява ролята на монаха Алексий, чиято завист към отшелника се превръща в движеща сила на разказа. Във филма участват още Валентин Ганев в ролята на отец Климент, духовен наставник на Иван Рилски, и Руси Чанев като цар Борис-Михаил. Петър Дочев е Васил, брат на Йоан, а Елена Телбис – Марта, романтичният женски образ, който Йоан отхвърля, както и изкушенията на света.

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"С филма "Пастир" искам да накарам зрителя да се замисли за "треската в чуждото око и гредата в своето", за отговорността пред себе си, за смъртта и вечността, за вярата и любовта, без които не можем да се справим. Искам да насърча и зрителя, и себе си да приемаме и ценим живота, да вярваме в изконните ценности и да не се страхуваме", споделя режисьорката Милена Андонова. Милена Андонова е и съсценарист на филма заедно с продуцентката му Невена Андонова.

Вдъхновен от житията на светеца, "Пастир" ни пренася в България в края на IX век по време на управлението на цар Борис-Михаил – покръстител на българския народ. Йоан напуска познатия живот в село Скрино и поема към живот в манастира, а оттам - към усамотението в планината в молитви и общение с Бога. Но изборът му предизвиква болка, гняв и завист у хората около него. Четирима негови съвременници търсят от отшелника отговори, които ще трябва да открият сами, изправени пред собствените си желания, изкушения, терзания, страхове и битки.

"Като обществена телевизия БНТ има отговорност и мисия да подкрепя българското кино и да прави културното и духовното ни наследство достъпно за новите поколения. "Пастир" е първият игрален филм, посветен на свети Иван Рилски. Това е история за човек, който е живял сред хората, лекувал ги е и им е помагал, а впоследствие е превърнал своя живот в духовен пример, останал значим векове по-късно. За нас подобен проект има стойност далеч отвъд киното. Той е част от културната памет на обществото ни и от естествената мисия на БНТ да подкрепя български произведения, които разказват за личности, събития и ценности, формирали нашата идентичност. Вярваме, че "Пастир" има своето заслужено място в селекцията на БНТ, защото е филм, който може да бъде гледан днес, но говори и на поколенията след нас", каза Миладин Гергов, директор Дирекция "ТВФ – Студия "Екран".

Фотограф: Яна Жечева

Природата играе главна роля във визуалния свят на филма и в духовното преобразяване на героите. Средновековна България, планината и пътят на отшелника оживяват в мащабната операторска работа на Рали Ралчев ("Тилт", "Кецове" и много други) от 37 локации в Източните Родопи, Средна Стара планина, Искърското дефиле, Витоша, Плана планина, язовири, езера, крепости и реки през четирите годишни времена. Цялостното визуално и духовно изживяване от историята се подсилва от музиката на Константин Цеков (ФСБ).

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"Пастир" тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември.

Филмът е част от филмопроизводството на Българската национална телевизия – най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Продуцент на филма е "Провентус".

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Българско кино пастир Милена Андонова
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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