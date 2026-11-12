"Ощетяват децата с увреждания и семействата им": ГЕРБ призова ПБ да оттеглят Закона за личния асистент (ВИДЕО)

ГЕРБ призова промените в Закона за личния асистент да бъдат оттеглени, тъй като ощетяват децата с увреждания и техните семейства. Призивът от партията отправиха по време на брифинг в Народното събрание. Промените са внесени от управляващите от "Прогресивна България", а от ГЕРБ ги определят като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти.

"Те засягат семействата на деца с тежки увреждания, възрастни хора с тежки увреждания. Ние считаме, че това не може да се случва по този начин. Това са хора, които се грижат за близките си 24 часа, 7 дни в седмицата. Те не могат да бъдат оставени така на произвола на съдбата. Обществото ни трябва да се грижи за тези хора, трябва да полага абсолютно системни грижи те да могат да получат най-добрата подкрепа от държавата. Това, което наблюдаваме в момента, е грубо посегателства върху техните права", каза депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова.

Как ги ощетява законът?

Илиана Жекова обясни, че управляващите предлагат да се прекратят трудовите договори на личните асистенти, да се орежат възнагражденията им, дори да бъдат замразени и те да получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора.

"В новите договори няма да им се полага платен годишен отпуск, няма да бъдат осигурявани за фонд "Безработица". Ако пожелаят - ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, задължително ще бъде здравното осигуряване и осигуряването, свързано с инвалидност. Няма да получават личните асистенти допълнителните си възнаграждения за клас "Прослужено време", обясни още Жекова. ОЩЕ: Ще взема ли властта пенсиите от втория стълб и ще има ли пари за заплати и майчинство: Отговорът от социалния министър