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Обявиха присъдата на актьора Ръсел Бранд, отива задълго зад решетките

09 ноември 2026, 21:42 часа 1951 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Обявиха присъдата на актьора Ръсел Бранд, отива задълго зад решетките

Британският актьор Ръсел Бранд ще изтърпи ефективна присъда от 10 години и 6 месеца затвор, от които задължително ще прекара три четвърти зад решетките, предаде Би Би Си. Той бе признат за виновен за изнасилване и сексуално посегателство. Британският комик и актьор беше признат за виновен от лондонски съд по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства миналата седмица, като беше информиран да очаква дълга присъда, съобщиха световните агенции.

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Той е обвинен в седем престъпления: три за изнасилване, три за сексуално посегателство и едно за опит за непристойно посегателство. Комикът е признат за невинен по три обвинения. Престъпленията му са извършени между 2004 и 2009 г. и са свързани с четири жени. Една от жертвите е казала пред съда, че "Ръсел Бранд е сексуален хищник, който не изпитва угризения", а друга е заявила, че "се е чувствала безсилна в този момент" и впоследствие е нямала никакво самоуважение.

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Жертвата му, която Бранд изнасилва през 2009 г., пък признала пред магистратите, че "живее с травма" и се страхува, че се е заразила с ХИВ. Всичките четири жени имат право на доживотна анонимност.

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Затвор Ръсел Бранд изнасилване присъда
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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