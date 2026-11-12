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След думи на Терзиев: Кметът на "Люлин" защити прекия избор на районни кметове

12 ноември 2026, 9:53 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
След думи на Терзиев: Кметът на "Люлин" защити прекия избор на районни кметове

Демокрацията невинаги е най-удобният модел за управление, но това не означава, че трябва да я заменяме с административно подчинение. С тези думи кметът на район "Люлин" Георги Тодоров се противопостави на изразеното от кмета на София Васил Терзиев мнение в предаването "Извън ефир", че би било по-ефективно районните кметове да бъдат назначавани, вместо пряко избирани от гражданите. Тодоров изрази поредното си разочарование от столичния кмет и постави въпроса как тази позиция се съотнася с предизборните обещания за децентрализация.

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"Така ли трябва да разбираме предизборните обещания за децентрализация? Като стремеж към съсредоточаване на още повече власт в ръцете на един човек? Г-н Терзиев, това, че не успявате да намерите конструктивен диалог с голяма част от районните кметове, не е аргумент за ограничаване на демократичния избор на софиянци", каза кметът на "Люлин".

Той коментира и споделеното от Терзиев в интервю неудовлетворение, че гражданите му търсят отговорност за проблеми по районите, които не са изцяло в неговите правомощия. Тодоров попита дали столичният кмет се е замислял колко често районните кметове трябва да отговарят пред хората за проекти, чието реализиране зависи не от тяхната воля, а от решенията, приоритетите и финансирането на Столична община.

„Това, което за Столична община може да е поредният проект в капиталовата програма, за жителите на един район може да е най-важният проблем от години“, подчерта Георги Тодоров.

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Кметът на „Люлин“ посочи, че когато важни проекти чакат финансиране, решенията се отлагат, а диалогът с централната администрация е затруднен, районният кмет продължава да стои пред гражданите и да отговаря за несвършеното. По думите му хората искат резултати, а не обяснения за административното разпределение на отговорностите.

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„Районните кметове не сме назначени служители на столичния кмет. Ние сме мажоритарно избрани представители на гражданите и нашата отговорност е пред тях. Не сме длъжни винаги да бъдем съгласни с Вас, но сме длъжни да защитаваме интересите на хората, които са ни гласували доверие“, заяви Тодоров.

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Той подчерта, че силата на кмета на София не се определя от възможността да назначава всички останали, а от умението му да работи с демократично избраните представители на гражданите, включително когато те имат различно мнение от неговото.

„Защото отговорността без правомощия е безсилие. А властта без диалог не е ефективно управление – тя е просто централизация“, каза в заключение Георги Тодоров.

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Люлин районни кметове Георги Тодоров Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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