"Не се прави по този начин": ДБ е против орязването на правата на личните асистенти

"Не се прави по този начин. Това е едно базеборзаие, на което се портивопоставяме", каза пред медиите Елисавета Белобрадова от "Демократична България" във връзка с промените в Закона за асистентската грижа, с което се орязват трудови права на личните асистенти. Тя е категорична, че "Демократична България" ще бъдат против тези промени и ще видят какво могат да направят срещу тях.

"През депутати, без обществено обсъждане се внесоха промени в Закона за асистентската грижа, в които се замразяват, а даже и може би ще бъдат орязани. Променят се договорите на личните асисетнти. Нямаше никаква възможност особено маайките на деца уверждания да могат да се включат по този дебат", каза още Белобрадова.

Правителството се опитва да запълни дупки в бюджета

Правителството се опитва да запълни дупки в бюджета, няма никакво друго обяснение. В бюджета са заложени намаляване на разходите с 227 млн. Виждаме как с това намаляване ще дойде от заплащането на личните асистенти.

"Ние разбираме, че хората с увреждания в България нямат достъпни услуги, нямат възможност за достоен живот. Сего, малкото, което получават от държавата, а именно заплащането на личните асистенти, е поставено под риск. Дори промените в договорите създават още по-голям стрес в системата и несигурност в хората, които се грижат за най-уязвимите", добави Белобрадова. ОЩЕ: "Ощетяват децата с увреждания и семействата им": ГЕРБ призова ПБ да оттеглят Закона за личния асистент (ВИДЕО)