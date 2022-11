Куентин Тарантино е против „марвелизацията” на Холивуд

„Поради „марвелизацията“ на Холивуд, имаме много актьори, които са станали известни, играейки всички тези герои. Но дали те са филмови звезди? Капитан Америка е звезда, Тор е звезда“, каза Тарантино, намеквайки, че той смята за истински звезди героите от комикси, но не и актьорите, които играят техните роли.

Припомняме, че „Капитан Америка” в проектите на Marvel Studios се играе от Крис Еванс, „Тор” от Крис Хемсуърт. „Не съм първият, който казва това, мисля, че е обсъждано милиони пъти“, добави Тарантино.

Режисьорът Мартин Скорсезе вече се е изказвал по подобен начин. Той подчерта, че филмите на Marvel не са филми, а "увеселителни паркове".

Тарантино даде пример с актьори, които станаха популярни благодарение на различни роли, а не само на един герой: "Всеки видя Сандра Бълок в "Скорост" и се влюби в нея, всеки иска да я види в други филми. А сега всичко е различно”.

Създателят на "Pulp Fiction", "Kill Bill" и "Once Upon a Time in Hollywood" уточни, че не е фен на филмите на Marvel, но се притеснява, че подобни ленти се превръщат в единственото нещо, от което филмовите продуценти се интересуват сега. Според Тарантино самият той обичал комиксите като дете, „колекционирал ги като луд“ и ако сега беше на 20 години, вероятно щеше да се радва на премиерата на всеки филм. "Но само при условие, че ще излезе нещо друго в допълнение към тези филми. Аз съм почти на 60 и да, не съм ентусиазиран от всичко това", заяви той, пише БГНЕС

Филмовата индустрия незабавно реагира на интервюто с Тарантино. Актьорът Симу Лиу, звезда от блокбастъра на Marvel „Шан-Чи и Легендата за десетте пръстена“, смята, че Тарантино и Скорсезе са брилянтни, но „нямат право да сочат с пръст никого“. Той също така заяви, че ако единственият пропуск в света на киното е да работи с тези режисьори, той "никога нямаше да получи възможност да участва във филм, струващ повече от 400 млн. долара".

„Нито едно филмово студио не е перфектно, но се гордея, че си партнирам с такова, което полага толкова много усилия, за да покаже герои от различен произход, да създаде герои, които вдъхновяват хората по цялата планета“, заявява актьорът.

