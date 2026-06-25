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Нов сериал с големи звезди разказва за бурните години на "Бийтълс" в Хамбург

25 юни 2026, 11:26 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нов сериал с големи звезди разказва за бурните години на "Бийтълс" в Хамбург

Звездата от сериала "Юношество" Кристин Тремарко, Джони Лий Милър от "Трейнспотинг" и Ейса Бътърфийлд от "Сексуално образование" се присъединяват към актьорския състав на новата драма за "Бийтълс" – "Hamburg Days" ("Хамбургски дни"), съобщи Би Би Си. Шестсерийният телевизионен филм ще разкаже историята за ранните дни на групата в Германия и ще проследи трансформацията ѝ от ливърпулски тийнейджъри в най-великата група на света.

Носителката на награда БАФТА Кристин Тремарко (49 г.) ще изиграе ролята на лелята на Джон Ленън – Мими Смит, която го е отгледала. Бътърфийлд (29 г.) ще се превъплъти в образа на Брайън Епщайн, който менажира "Бийтълс" от 1961 г. до смъртта си през 1967 г., докато 53-годишният Джони Лий Милър ще изиграе бащата на сър Пол Маккартни – Джим.

Снимките на "Hamburg Days" започнаха в Германия и Ливърпул през май. "Бийтълс" изнасят повече от 250 концерта в германския пристанищен град между 1960 и 1962 г.

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Снимка: Getty Images

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Сериалът е вдъхновен от мемоарите на германския продуцент и музикант Клаус Ворман, който се запознава с групата в Хамбург като млад художник, а по-късно през 1966 г. създава обложката на албума им "Revolver", а също така участва и в соловите албуми на Джон Ленън, Ринго Стар и Джордж Харисън.

Продуцентите казват, че сериалът ще покаже срещата на групата, която по това време включва басиста Стюарт Сътклиф и барабаниста Пийт Бест, с Ворман и фотографката Астрид Кирхер.

Сценарият на сериала е дело на Джейми Карагър – един от сценаристите зад комедийната драма на "Ейч Би Оу" (HBO) - "Наследници".

Режисьорът Кристиан Швохов, работил по сериала на "Нетфликс" - "Короната" - е творчески ръководител на филма за "Бийтълс", а музикалното оформление е поверено на носителя на БАФТА Дейвид Холмс, работил по филмовата поредица "Бандата на Оушън".

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Кой в коя роля влиза?

Останалата част от актьорския състав включва Рис Маниън като Джон Ленън, Елис Мърфи като Пол Маккартни, Харви Брет като Джордж Харисън, Луис Ландау като Стюарт Сътклиф и Патрик Гилмор като Пийт Бест.

Луна Джордан ще изиграе ролята на Астрид Кирхер, Лаура Тонке ще бъде нейната майка, а Каспер фон Бюлов ще се превъплъти в Клаус Ворман.

"Бийтълс" са най-продаваната музикална група на всички времена, с постигнати 18 сингъла и 16 албума под номер едно във Великобритания. Четири филма за групата, режисирани от сър Сам Мендес, също са в процес на подготовка, като в тях ще участват Пол Мескал като сър Пол Маккартни, Бари Киогън като сър Ринго Стар, Харис Дикинсън като Джон Ленън и Джоузеф Куин като Джордж Харисън, пише БТА.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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