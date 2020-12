"Междузвездни войни" се клонира в множество сериали

По време на конференцията за инвеститорите на Disney +, Кенеди каза, че има два мащабни проекта в развитието на историята на The Mandalorian. Един от сериалите ще бъде озаглавен „Рейнджърите на Новата република”.Подготвя се и сериалът "Кеноби", където Хейдън Кристенсен ще се върне към изиграната преди това роля на Анакин Скайуокър (известен още като антигероят в сагата - Дарт Вейдър).Освен това Кенеди показа първия трейлър на The Bad Batch, анимационното продължение на „Войните на клонингите”, както и анимацията „The Story of a Droid”. „Междузвездни войни“ е измислена от Джордж Лукас в началото на 70-те години. Шест епизода (първата и втората трилогия от три епизода) от филмовата сага са произведени през 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005. През октомври 2012 г. Лукас продаде Lucasfilm за 4,05 млрд. долара на корпорацията Walt Disney.