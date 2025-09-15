Минисериалът "Юношество" обра наградите "Еми". Пълен списък на отличените

Наградите "Еми" за 2025 г., които бяха връчени преди броени часове, отличиха най-добрите постижения в телевизионния бранш. Тази година продукции като "Студиото" и "Юношество" са сред големите победители и фаворити на публиката. Церемонията по награждаването се състоя в "Peacock Theatre" в Лос Анджелис, а отличията отидоха при най-добрите таланти в категориите за драматичен, комедиен и лимитиран сериал.
Триумфът на вечерта дойде с победата на "Юношество" в категорията за най-добър минисериал, което затвърди качествата на продукцията и световния успех, който постигна светкавично след излизането си. "Юношество" спечели още наградите за режисьор, главен актьор, поддържащ актьор и поддържаща актриса в минисериал или филм.
Adolescence wins 8 Emmy awards including Outstanding Limited or Anthology Series.— Netflix (@netflix) September 15, 2025
Starring Stephen Graham, Owen Cooper, Erin Doherty, Ashley Walters, and Christine Tremarco. Created by Stephen Graham and Jack Thorne. Directed by Philip Barantini. pic.twitter.com/ps5kBiyq1m
Пълен списък на носителите на награди "Еми" 2025
Победителите вече са ясни и тепърва ще се говори още много за тях. А ето и пълния списък на тазгодишните отличени таланти и телевизионни продукции:
Най-добър драматичен сериал: "Спешни случаи в Питсбърг"
Най-добър комедийен сериал: "Студиото"
Най-добър лимитиран сериал: "Юношество"
Стивън Греъм, снимка: Getty Images
Най-добър главен актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли, "Спешни случаи в Питсбърг"
Най-добра главна актриса в драматичен сериал: Брит Лоуър, "Разделение"
Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Трамел Тилман, "Разделение"
Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Катрин Ланаса, "Спешни случаи в Питсбърг"
Най-добър главен актьор в комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"
Най-добра главна актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт, "Хитринки"
Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Джеф Хилър, "Някой, някъде"
Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Хана Айнбиндер, "Хитринки"
Най-добър главен актьор в минисериал или филм: Стивън Греъм, "Юношество"
Най-добра главна актриса в минисериал или филм: Кристин Милиоти, "Пингвинът"
Най-добър поддържащ актьор е минисериал или филм: Оуен Купър, "Юношество"
THAT'S EMMY AWARD WINNER OWEN COOPER TO YOU #Emmys pic.twitter.com/S9l7YdU7fy— Seventeen (@seventeen) September 15, 2025
Най-добра поддържаща актриса в минисериал или филм: Ерин Дохърти, "Юношество".
Най-добро риалити предаване: The Traitors
Най-добра шоу програма: Last Week Tonight with John Oliver
Най-добро токшоу: The late Show with Stephen Colbert
Най-добър режисьор на драматичен сериал: Адам Рандал, Slow Horses и Hello Goodbye
Сет Роугън, снимка: Getty Images
Най-добър режисьор на комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото", The Oner
Най-добър режисьор на минисериал: Филип Барантини, "Юношество"
Най-добър сценарист на минисериал: Стивън Греъм, "Юношество"
Най-добър сценарист на комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"
Най-добър сценарист на драматичен сериал: Дан Гилрой, Andor, Welcome to the Rebellion
