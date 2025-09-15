Войната в Украйна:

Минисериалът "Юношество" обра наградите "Еми". Пълен списък на отличените

Минисериалът "Юношество" обра наградите "Еми". Пълен списък на отличените

Наградите "Еми" за 2025 г., които бяха връчени преди броени часове, отличиха най-добрите постижения в телевизионния бранш. Тази година продукции като "Студиото" и "Юношество" са сред големите победители и фаворити на публиката. Церемонията по награждаването се състоя в "Peacock Theatre" в Лос Анджелис, а отличията отидоха при най-добрите таланти в категориите за драматичен, комедиен и лимитиран сериал.

Триумфът на вечерта дойде с победата на "Юношество" в категорията за най-добър минисериал, което затвърди качествата на продукцията и световния успех, който постигна светкавично след излизането си. "Юношество" спечели още наградите за режисьор, главен актьор, поддържащ актьор и поддържаща актриса в минисериал или филм.

Пълен списък на носителите на награди "Еми" 2025

Победителите вече са ясни и тепърва ще се говори още много за тях. А ето и пълния списък на тазгодишните отличени таланти и телевизионни продукции:

Най-добър драматичен сериал: "Спешни случаи в Питсбърг" 

Най-добър комедийен сериал: "Студиото"

Най-добър лимитиран сериал: "Юношество"

Стивън Греъм, снимка: Getty Images

Най-добър главен актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли, "Спешни случаи в Питсбърг"

Най-добра главна актриса в драматичен сериал: Брит Лоуър, "Разделение"

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Трамел Тилман, "Разделение"

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Катрин Ланаса, "Спешни случаи в Питсбърг"

Най-добър главен актьор в комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"

Най-добра главна актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт, "Хитринки"

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Джеф Хилър, "Някой, някъде"

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Хана Айнбиндер, "Хитринки"

Най-добър главен актьор в минисериал или филм: Стивън Греъм, "Юношество"

Най-добра главна актриса в минисериал или филм: Кристин Милиоти, "Пингвинът"

Най-добър поддържащ актьор е минисериал или филм: Оуен Купър, "Юношество"

Най-добра поддържаща актриса в минисериал или филм: Ерин Дохърти, "Юношество".

Най-добро риалити предаване: The Traitors

Най-добра шоу програма: Last Week Tonight with John Oliver

Най-добро токшоу: The late Show with Stephen Colbert

Най-добър режисьор на драматичен сериал: Адам Рандал, Slow Horses и Hello Goodbye

Сет Роугън, снимка: Getty Images

Най-добър режисьор на комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото", The Oner

Най-добър режисьор на минисериал: Филип Барантини, "Юношество"

Най-добър сценарист на минисериал: Стивън Греъм, "Юношество"

Най-добър сценарист на комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"

Най-добър сценарист на драматичен сериал: Дан Гилрой, Andor, Welcome to the Rebellion

