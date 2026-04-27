Напук на критиците: "Майкъл" с впечатляващ дебют от над 200 млн. долара

Биографичният филм за Майкъл Джексън "Майкъл" на Антоан Фукуа стартира далеч над очакванията, с прогнозни приходи от 95-100 млн. долара в САЩ и над 200 млн. долара в световен мащаб. Само в петък, официалния ден на премиерата, филмът събра 38,5 млн. долара. Въпреки слабите оценки на критиците, зрителските реакции са изключително силни, а продукцията привлече широка публика, особено чернокожи зрители и жени.

Резултатът поставя "Майкъл" начело сред музикалните биографични филми по стартови приходи, изпреварвайки "Бандата от Комптън" и "Бохемска рапсодия". Това е и един от най-силните дебюти в историята на Lionsgate.

Снимка: Michael/Facebook

Извън САЩ филмът също тръгна добре, с очаквани около 114 млн. долара от международните пазари. Той е номер едно в 64 от 82 пазара и поставя рекорди за музикален биографичен филм в 63 от тях. Премиерата в Япония, където Майкъл Джексън има огромна фенска база, предстои през юни.

Пътят на продукцията до големия екран беше труден. След допълнителни снимки и преработване на финала бюджетът се доближи до 200 млн. долара. Филмът приключва преди периода, в който срещу Джексън се появиха публични обвинения в сексуално насилие над деца, което вече поражда въпроси дали евентуално продължение изобщо би било възможно, пише БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Критиката преди премиерата

Преди премиерата, новият биографичен филм за Майкъл Джексън "Майкъл", в който племенникът му Джаафар Джексън изпълнява главната роля, получи предимно негативни рецензии от критиците. Въпреки критиките, някои мнения бяха по-благосклонни - Дейвид Руни от "The Hollywood Reporter" каза, че филмът е "топъл прилив на пренасящо удоволствие" за носталгичните фенове, а Оуен Глибърман от "Variety" го определи като "увлекателен биографичен филм".

