Няма да повярвате, че на тази СНИМКА не е Майкъл Джексън

На кадъра 27-годишният Джафар претворява култова визия на Майкъл Джексън от 90-те години. "С Джафар всяка визия, всяка нота, всяко движение... това е Майкъл", казва продуцентът на филма Греъм Кинг. "Той влиза в образа на Майкъл по начин, който никой друг не би успял."

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.



Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk