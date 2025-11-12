Нов филм по "Алиса в страната на чудесата“: Сабрина Карпентър ще участва и продуцира

Сабрина Карпентър ще участва и ще продуцира нов музикален филм, базиран на „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол. Историята от викторианската епоха разказва за момиче на име Алиса, което пада в заешка дупка и се озовава в фантастичен свят на говорещи животни. Историята е превърната в анимационен филм от Disney през 1951 г. и в игрален филм, режисиран от Тим Бъртън, през 2010 г., с участието на Джони Деп в ролята на Шапкаря.

Повече за новия проект

Все още не е ясно коя роля ще изиграе Карпентър, но източници твърдят, че проектът особено личен и важен за световната поп звезда.

Още: "Арестуваха" Никол Кидман по време на концерт (ВИДЕО)

Лорен Скафария, най-известна с писането и режисирането на криминалния филм „Да свалиш Уолстрийт“ с Дженифър Лопес в главната роля, ще напише сценария и ще режисира филма. Тя е режисирала и епизоди от „I Love LA“ и хитовия сериал на HBO „Наследници“.

Сабрина Карпентър наскоро получи шест номинации за 68-ите годишни награди „Грами“, включително за албум на годината и най-добър поп вокален албум за „Man's Best Friend“, както и за песен на годината, запис на годината, най-добро поп соло изпълнение и най-добър музикален клип за „Manchild“.

Макар това да е първият ѝ голям филм за студио – продукция на Universal Pictures – певицата вече има опит в киното. Сред многобройните ѝ актьорски участия са филмите „Омразата, която сееш“ и „Emergency“, както и телевизионният сериал от 2010 г. „Райли в големия свят“. Наскоро тя подписа договор за участие в специален епизод на „Мъпет Шоу“ за Disney+.

Още: Можете ли да познаете поп звездата Сабрина Карпентър без грим? (СНИМКА)

Източник: БГНЕС