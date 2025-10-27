Новият филм на руския режисьор Кирил Серебренников спечели награда "Синелибри" 2025

Историческата биографична драма "Изчезването" (2025) с режисьор Кирил Серебренников спечели награда "Синелибри" 2025 за най-добра екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм. Кинотворбата е адаптация по едноименния роман на френския писател и журналист Оливие Гез, удостоен с престижната литературна награда "Рьонодо". Това е поредно отличие за майсторско постижение в областта на адаптацията за Серебренников, известен с творческата си дързост и с непримиримостта си спрямо деспотичния режим в Русия.

Церемонията по награждаване се състоя на 24 октомври в зала 1 на НДК в присъствието на жури в състав: Клаес Бенг, Атон Сумаш, Сергей Лозница, Тоня Сотиропулу, Катя Тричкова. Бенг, в качеството си на президент на журито, обяви победителя и мотивите за решението: "Наградата се присъжда заради мощната сплав от смели кинематографични решения и майсторска режисура, позволяваща на зрителя да се вгледа в подмолите на човешката душа и да се опита да разбере мотивите на една личност, която въплъщава идеята за баналността на злото. Смразяващата черно-бяла стилистика, дълбокият психологизъм и забележителното постижение на Аугуст Дил в ролята на неумолимия нацистки лекар палач Йозеф Менгеле допринасят за драматичния заряд и за цялостното внушение на филма за неизтребимото зло, което е най-опасно тогава, когато остава ненаказано. Резонансът на това проникновено кинопреживяване се усилва от зловещите паралели със съвременната действителност."

Сергей Лозница, снимка: БГНЕС

В категорията за най-добър документален филм журито, представено от Татяна Пандурска, Лиза Боева и Димитър Коцев-Шошо, присъди наградата на филма "Естествена история на разрушението" на украинския режисьор от беларуски прозиход Сергей Лозница, създаден по мотиви от есе на големия германски писател В. Г. Зебалд.

За първи път в историята на фестивала беше връчена Награда за изключителен женски кинематографичен глас. С този приз българският клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа EWA BG ще отличава игрални филми, дело на режисьорки, които дават израз на специфичната женска чувствителност и емоционална дълбочина. Журито на Синелибри открои фината драма "Обичай ме нежно" на Анна Казнав Камбе, адаптация по едноименния роман на Констанс Дебре, "заради дълбоко автентичния женски кинематографичен глас, който излъчва смелост, чувствителност и истина."

Звезди награждават звезди

Силви Вартан награждава Агнешка Холанд, снимка: "Синелибри"

Кулминацията на вечерта настъпи, когато на сцената излезе световноизвестната певица и актриса с български корени Силви Вартан, за да връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на прочутата европейска режисьорка Агнешка Холанд. Според организаторите на фестивала незабравимите киноепоси на Холанд боравят с "неудобните" теми за войната, тоталитаризма, паметта, миграцията, идентичността, човешките права, разрушената връзка с природата и оцеляването в нечовешки условия. Осезаемият ѝ ангажимент с болките на времето придава на нейното творчество неизмерима значимост от културно-историческа гледна точка. Агнешка Холанд прие наградата лично и благодари за високата чест. Припомняме, че в програмата на Синелибри тази година е новият ѝ филм, посветен на една от най-влиятелните фигури в литературата на XX век - Франц Кафка, който зрителите все още имат възможност да гледат: https://www.cinelibri.com/franz/.

Снимка: "Синелибри"

Харизматичният италиански актьор Тони Сервило беше удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. Според организаторите на фестивала неговото органично актьорско присъствие е гаранция, че филмите, в които участва, ще се помнят дълго. Неизброими са литературните герои, чиито образи е изградил на екрана с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството. Все пак емблематични остават партньорствата му с Паоло Сорентино и филмови изкушения като "Последствията на любовта", "Божественият", "Великата красота" и "Ръката на Бога", които носят на Сорентино и на неговия любим актьор международно признание.

Тони Сервило показва публиката на режисьора Паоло Сорентино, снимка: БГНЕС

След празничната церемония Тони Сервило обяви премиерата на новия филм на Паоло Сорентино – завладяващата драма "Помилване", в която той изпълнява ролята на държавен глава в кризисен момент от своя мандат. За брилянтното си превъплъщение по-рано тази година Сервило беше удостоен с купа "Волпи" на МФФ във Венеция, а критиците са единодушни, че заслужава и "Оскар". Краят на прожекцията предизвика експлозия от аплодисменти, които насърчиха знаменития актьор да направи спонтанна видеовръзка със Сорентино и да му покаже в реално време нестихващите овации на няколко хиляди зрители, запленени от поредния му стилистичен шедьовър.

Какво предстои на "Синелибри" 2025

До края на фестивала предстоят още вълнуващи кино-литературни събития, както и извънредни прожекции на "Помилване" на Паоло Сорентино, затрогващата история по действителен случай "Мама и чудото на живота" с участието на Силви Вартан, филигранната адаптация на френската класика "Чужденецът", дело на режисьора Франсоа Озон, и хапливата комедийна драма "Най-богатата жена на света" на режисьора Тиери Клифа с Изабел Юпер в главната роля.

На 30 октомври, в рамките на 36-ите Дни на японската култура, ще бъде показана елегантната драма "Теки" на режисьора Дайхачи Йошида. Филмът е по сценарий на Ясутака Цуцуи, един от най-ценените автори на научна фантастика в Япония, лауреат на множество награди. На 1 ноември от 20:00 ч. в кино "Одеон" ще се състои галасъбитие на Словения с прожекция на филма "Какво става, момичета", удостоен с награда FIPRESCI от Берлинале, категория "Перспективи". Повече за него ще разкаже режисьорката Уршка Джукич в специален видеоразговор.

На 2 ноември от 16:30 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" организаторите на Синелибри ще зарадват най-малките зрители с прожекция на шведско-германския филм "Пипи Дългото чорапче" (1969), с която ще отбележим 80 години от създаването на приказната история на Астрид Линдгрен. Своенравното момиченце с буйна фантазия е любима героиня на малки и големи зрители по цял свят.

А на 3 ноември от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои церемония по награждаване на лауреатите в конкурса за късометражен филм по мотиви от книга. Жури в състав Крис Захариев – кинорежисьор и влогър, Елеонора Иванова – актриса, Васил Попов – писател и фотограф, ще излъчи филма победител измежду 12 номинирани заглавия. По традиция победителят ще получи диплом, статуетка и финансова награда, а след церемонията ще бъдат излъчени всички отличени филми.

Билетите за всички прожекции и събития от програмата на Синелибри до 3 ноември 2025 г. са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн.