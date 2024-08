Новият филм "Снежанка": Расизъм, сексизъм и битка между Израел и Палестина (ВИДЕО)

Един модерен римейк на "Снежанка" би трябвало да донесе печалба от любимия оригинал на Disney със свежи звезди, доказани световни имена и приказка с щастлив край, на която всеки би могъл да се наслади. Да, но нещата не стоят точно така.

На теория това сигурно е звучало като добра идея. Поне за ръководителите на холивудски филмови студия, които искат да спечелят големи пари, като "играят на сигурно" с теми и истории, които са познати и обичани от масовата публика.

Новата версия на "Снежанка" на Disney, която струва над 300 млн. долара, предизвика огромно вълнение, но по причини, далеч от естестическите. На първо място, тъй като оригиналът разчита на остарелите за съвремието социални нрави от 30-те години на миналия век, той бързо се оказа въвлечен в спор за сексизма, дебат дали да се запазят оригиналните седем джуджета и бе потопен в центъра на ожесточените културни войни в Америка по отношение на расата.

Главната му звезда Рейчъл Зиглър заяви, че "мрази" оригиналния филм от 1937 г. и заклейми историята му като "странна" с подобен на преследвач герой (приказният принц), който открадва целувка от момиче в кома, което не може да даде съгласието си. След това избухна скандал дали Disney трябва да запази седемте джуджета като герои. След това американската десница се нахвърли върху филма заради латиноамериканския произход на Зеглър; оригиналната Снежанка е замислена с много бледа кожа.

В крайна сметка случаят с новата "Снежанка" показа как изкушението за незабавно разпознаване на марката може да бъде победено от проблема, че много филми от 30-те години съдържат расови и други стереотипи, които в момента "възпаляват" обществото. Миналата седмица обаче, за да се добавят още повече проблеми към филма, "Снежанка" се оказа въвлечена и в борба между двете най-големи звезди за политиката в Близкия изток.

Рейчъл Зиглър е откровен защитник на правата на палестинците, а Гал Гадот, която изпълнява ролята на Злата кралица, е израелска актриса от висок ранг. Не е изненадващо, че двете имат много различни виждания за кървавия конфликт в Газа.

Гадот, която изпълнява ролята на Жената чудо, в публикация в Instagram през декември 2023 г. се обърна към международната общност, за да изрази притеснението си, че не е осъдила изнасилванията и убийствата на жени от страна на "Хамас" по време на нападението, при което бяха убити повече от 1100 израелци и фактически се даде старта на войната в Израел. Съобщава се, че Гадот е организирала и прожекция на филм за терористичното нападение в САЩ (според израелското издание I24News тя не е присъствала на прожекцията, тъй като се е опасявала за безопасността си).

Междувременно Зиглър, която участва в музикалната филмова адаптация на "Уестсайдска история", публикува в X през май, че "от 2021 г. е публично известна с пропалестинската си позиция", а в история в Instagram през януари призова хората да окажат натиск върху правителствените ръководители, за да подкрепят прекратяването на огъня в Газа, където по данни на здравното министерство на Газа са убити над 40 000 души.

По-рано този месец, след като Гадот публикува трейлъра на "Снежанка" и видеоклип от фотосесия - който включваше кадри, на които тя и Зиглър са прегърнати - нейни последователи в Instagram я похвалиха и споделиха емотикони с израелското знаме; други публикуваха "Свободна Палестина" и палестински знамена.

Малко след това Зиглър написа в X, че благодари на хората за 120-те милиона гледания на трейлъра и написа в последващ коментар: "И винаги помнете - свободна Палестина".

