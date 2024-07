Отиде си звезда от сериала "Бевърли Хилс, 90210" (ВИДЕО)

Звездата от „Бевърли Хилс, 90210“ Шанън Дохърти почина на 53 години. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на изявление на нейния пиар Лесли Слоун, дадено на списание People.

От години Дохърти се бореше с рак на гърдата. Заболяването й беше публично разкрито в съдебно дело, заведено през 2015 г. срещу бившите й бизнес мениджъри, в което тя твърди, че са управлявали лошо парите й и са позволили тя да загуби здравната си застраховка. По-късно Дохърти сподели интимни подробности от лечението си след мастектомия. През декември 2016 г. тя публикува снимка от първия си ден на лъчетерапия, като нарече лечението "плашещо".

През февруари 2020 г. Дохърти разкри, че ракът се е върнал и е в четвърти стадий. Паралелно с това тя водеше дело срещу застрахователния гигант State Farm, след като домът й в Калифорния беше повреден при пожар през 2018 г.

Родом от Мемфис, Тенеси, Дохърти се премества в Лос Анджелис със семейството си на 7-годишна възраст и след няколко години става актриса. „Това беше изцяло мое решение“, каза тя пред Асошиейтед прес в интервю през 1994 г. „Родителите ми никога не са ме тласкали към нищо. Те ме подкрепят. Наистина нямаше значение, ако бях професионален футболист – те все още щяха да ме подкрепят и обичат”, допълни тогава звездата

Като дете звезда, тя постоянно работи в известни телевизионни сериали като „Малка къща в прерията“, в която играе Джени Уайлдър. Като тийнейджърка се отклонява от големия екран в „Girls Just Want to Have Fun“ (1985) и „Heathers“.

През 1990 г. Дохърти пробива с ролята на Бренда Уолш в хитовата тийнейджърска мелодрама „Бевърли Хилс 90 210“. Но славата на Дохърти дойде с медийно внимание и разкази за шумни купони, пиянски запои и импулсивни постъпки. Тя напусна „90210“ в края на четвъртия му сезон през 1994 г. (шоуто се излъчваше до 2000 г.), според сведенията, отстранена от режисьора Спелинг поради конфликти с нейните колеги и чести закъснения.